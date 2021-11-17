染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

▲檢警人員在執行司法相驗工作時被置於染疫高風險之下。（圖／法務部提供）



記者杜冠霖／台北報導

5月中本土新冠肺炎疫情爆發，發生多起民眾於醫療機構外猝死案例，檢察機關司法相驗後發現死者已罹患新冠肺炎，導致大部分未具醫衛專業的檢警人員身處染疫高風險的工作環境，更使司法相驗有成為防疫破口之虞。對此，監察院今提出調查報告，要求衛福部、台北市、新北市改進行政相驗程序。

監察院透過新聞稿表示，社會福利及衛生環境委員會、司法及獄政委員會聯席會議17日通過監察委員林國明及郭文東調查報告，報告中指出，全國各地檢署於110年5月1日至同年6月22日間經司法相驗後始確認死者為新冠肺炎確診者之案例總計24例，除其中5例之死亡方式為意外、自殺或不詳，為「非病死或可疑為非病死者」，屬司法相驗範疇外，其餘19例之死亡方式均為自然死亡。

報告表示，這19例死亡原因為新冠肺炎及各類疾病所導致，並無外力介入，為單純因病死亡，本應由衛生機關為行政相驗，衛生機關卻拒絕受理，迫使該類案件不得不轉為司法相驗，徒增檢警機關之困擾，亦造成司法資源之浪費。

報告指出，為釐清疫情嚴重期間民眾猝死案件究屬行政相驗抑或司法相驗疑義，中央疫情指揮中心於110年6月17日邀集法務部、衛福部、臺北市政府衛生局及新北市政府衛生局等機關研商後決議：如民眾於公共場域、辦公室、住家或一般之防疫旅館死亡者，除疑為非病死外，應依醫療法施行細則第53條第3項規定，由所在地衛生所或所在地直轄市或縣（市）主管機關指定之醫療機構檢驗屍體，掣給死亡證明書。

報告表示，已就除有明顯非病死及可疑為非病死之情形外，應依權責為行政相驗一節達成共識，惟經本院調查，南投地檢署轄內，直至110年9月仍發生相驗爭議計6例，常見衛生機關以未具備病歷資料為由，拒絕行政相驗（病歷資料可由家屬向原診治醫治醫院或診院申請取得）。

根據報告中顯示，衛福部應督促各地方政府衛生主管機關落實上開決議，不得有推諉情事。另法務部已責成高檢署要求各地檢署透過「防疫處理小組」建立「檢察、警察與衛政機關處理相驗案件之聯繫平臺」與聯繫窗口名冊，如遇個案爭議，應善用上開聯繫平臺機制，以迅速妥適協調處理轄內相驗案件。

根據監察委員林國明及郭文東調查發現，中央疫情指揮中心110年6月17日相驗爭議協商會議前，醫師於行政相驗時，竟無法對屍體採取檢體後送請醫事檢驗機構檢驗，故而無法確認該具屍體是否具有傳染性病毒，更無由採取後續防疫管制措施，此無異形成防疫上的重大缺漏，衛福部疏未針對行政相驗之採檢規劃檢驗量能，法制上亦有欠缺，應予檢討改進。

此外，有關相驗死亡個案之新冠肺炎病毒檢驗所需時間，從20分鐘到3日內不等，中央及地方衛生主管機關應盤點相關檢驗量能，隨時調配因應，以避免產生因等待檢驗結果而產生之防疫漏洞。

調查報告認為，依中央疫情指揮中心110年6月17日相驗爭議協商會議決議，由於臺北市及新北市為疫情高風險熱區，相驗時應一律進行PCR檢驗。但是自110年6月18日（前開中央疫情指揮中心110年6月17日會議後）迄同年7月26日止（110年7月27日起調降至第2級警戒），臺北市政府衛生局派員到場進行行政相驗計219件，其中僅5件採檢送驗。

而新北市部分，派員到場進行行政相驗計46件，其中27件仍未經採檢送驗，雙北於行政相驗時將上開決議置若罔聞，顯有明顯瑕疵及疏失。另衛福部怠於監督，均應檢討改進。