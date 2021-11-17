　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

▲▼法醫相驗疑似或確診病例，需穿著連身防護衣及採檢相關物品。（圖／法務部提供）

▲檢警人員在執行司法相驗工作時被置於染疫高風險之下。（圖／法務部提供）

記者杜冠霖／台北報導

5月中本土新冠肺炎疫情爆發，發生多起民眾於醫療機構外猝死案例，檢察機關司法相驗後發現死者已罹患新冠肺炎，導致大部分未具醫衛專業的檢警人員身處染疫高風險的工作環境，更使司法相驗有成為防疫破口之虞。對此，監察院今提出調查報告，要求衛福部、台北市、新北市改進行政相驗程序。

監察院透過新聞稿表示，社會福利及衛生環境委員會、司法及獄政委員會聯席會議17日通過監察委員林國明及郭文東調查報告，報告中指出，全國各地檢署於110年5月1日至同年6月22日間經司法相驗後始確認死者為新冠肺炎確診者之案例總計24例，除其中5例之死亡方式為意外、自殺或不詳，為「非病死或可疑為非病死者」，屬司法相驗範疇外，其餘19例之死亡方式均為自然死亡。

報告表示，這19例死亡原因為新冠肺炎及各類疾病所導致，並無外力介入，為單純因病死亡，本應由衛生機關為行政相驗，衛生機關卻拒絕受理，迫使該類案件不得不轉為司法相驗，徒增檢警機關之困擾，亦造成司法資源之浪費。

報告指出，為釐清疫情嚴重期間民眾猝死案件究屬行政相驗抑或司法相驗疑義，中央疫情指揮中心於110年6月17日邀集法務部、衛福部、臺北市政府衛生局及新北市政府衛生局等機關研商後決議：如民眾於公共場域、辦公室、住家或一般之防疫旅館死亡者，除疑為非病死外，應依醫療法施行細則第53條第3項規定，由所在地衛生所或所在地直轄市或縣（市）主管機關指定之醫療機構檢驗屍體，掣給死亡證明書。

報告表示，已就除有明顯非病死及可疑為非病死之情形外，應依權責為行政相驗一節達成共識，惟經本院調查，南投地檢署轄內，直至110年9月仍發生相驗爭議計6例，常見衛生機關以未具備病歷資料為由，拒絕行政相驗（病歷資料可由家屬向原診治醫治醫院或診院申請取得）。

根據報告中顯示，衛福部應督促各地方政府衛生主管機關落實上開決議，不得有推諉情事。另法務部已責成高檢署要求各地檢署透過「防疫處理小組」建立「檢察、警察與衛政機關處理相驗案件之聯繫平臺」與聯繫窗口名冊，如遇個案爭議，應善用上開聯繫平臺機制，以迅速妥適協調處理轄內相驗案件。

根據監察委員林國明及郭文東調查發現，中央疫情指揮中心110年6月17日相驗爭議協商會議前，醫師於行政相驗時，竟無法對屍體採取檢體後送請醫事檢驗機構檢驗，故而無法確認該具屍體是否具有傳染性病毒，更無由採取後續防疫管制措施，此無異形成防疫上的重大缺漏，衛福部疏未針對行政相驗之採檢規劃檢驗量能，法制上亦有欠缺，應予檢討改進。

此外，有關相驗死亡個案之新冠肺炎病毒檢驗所需時間，從20分鐘到3日內不等，中央及地方衛生主管機關應盤點相關檢驗量能，隨時調配因應，以避免產生因等待檢驗結果而產生之防疫漏洞。

調查報告認為，依中央疫情指揮中心110年6月17日相驗爭議協商會議決議，由於臺北市及新北市為疫情高風險熱區，相驗時應一律進行PCR檢驗。但是自110年6月18日（前開中央疫情指揮中心110年6月17日會議後）迄同年7月26日止（110年7月27日起調降至第2級警戒），臺北市政府衛生局派員到場進行行政相驗計219件，其中僅5件採檢送驗。

而新北市部分，派員到場進行行政相驗計46件，其中27件仍未經採檢送驗，雙北於行政相驗時將上開決議置若罔聞，顯有明顯瑕疵及疏失。另衛福部怠於監督，均應檢討改進。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
張柏芝14歲帥兒新照曝光！　側顏激似謝霆鋒
孫道存娶「小32歲嫩妻」！全台最奢華破產人住豪宅坐名車
快訊／宜蘭民宅晚間突爆炸起火　1人左手掌遭炸斷緊急送醫
快訊／彰化百萬廂型車「連撞8車」！疑闖紅燈撞飛騎士
男友家境小康「約會卻哭窮」！女友一看手機驚真相
快訊／退役少校偽證闖軍區！疑偷作戰機密下場慘了
這病每年奪300萬人命！「超像感冒」超過3週小心
愛子公主用「二手皇冠」　平民真子卻住紐約奢華公寓！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議員控台北通竊個資　美女發言人陳智菡怒駁：請大家抵制栽贓抹黑

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

台灣是否參與2022環太平洋軍演　國防部回應：有和美國溝通

「台灣一舉一動、意志展現」　蔡英文：攸關國際以多大力道助台

陳時中推高端混打沒實證就放行　國民黨轟：四劑難民被放生！

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納　意外成AZ混打案例

挺核四朱學恒昔日「反核言論」被起底　一句神回應呼喚綠營加入

快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

蔡英文、賴清德、蘇貞昌18日基隆合體　公投說明爆場開設第二現場

「珍愛藻礁公投讓三接停建」　賴清德：影響北部供電、2050碳中和

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

議員控台北通竊個資　美女發言人陳智菡怒駁：請大家抵制栽贓抹黑

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

台灣是否參與2022環太平洋軍演　國防部回應：有和美國溝通

「台灣一舉一動、意志展現」　蔡英文：攸關國際以多大力道助台

陳時中推高端混打沒實證就放行　國民黨轟：四劑難民被放生！

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納　意外成AZ混打案例

挺核四朱學恒昔日「反核言論」被起底　一句神回應呼喚綠營加入

快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

蔡英文、賴清德、蘇貞昌18日基隆合體　公投說明爆場開設第二現場

「珍愛藻礁公投讓三接停建」　賴清德：影響北部供電、2050碳中和

大學生參與解決城市問題　侯友宜贈「公共服務行動包」

議員控台北通竊個資　美女發言人陳智菡怒駁：請大家抵制栽贓抹黑

孫道存娶小32歲嫩妻「父女戀」！全台最奢華破產人　住豪宅坐名車

4500年前「遺落神廟」藏在另一座底下　考古家隔百年驚覺錯了！

麋先生成軍9週年　無預警宣布和五月天瑪莎合作獻驚喜

快訊／彰化百萬廂型車「連撞8車」！疑闖紅燈撞飛騎士　1人急送醫

快訊／宜蘭民宅晚間突爆炸起火　1左手掌遭炸斷、1多處灼傷緊急送醫

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

台灣是否參與2022環太平洋軍演　國防部回應：有和美國溝通

隊友開局就「煮粥」廖任磊3.2局退場　桃猿5局5比1領先

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

周勝考「牽手」何淑峰　又帶女友人逛摩鐵

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

印度返台女確診　匡列2人PCR出爐

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

林靜儀選情危機？　王世堅曝1關鍵

夜會已婚女議員放閃　周勝考3點聲明

顏寬恒稱從小住沙鹿　她1證據打臉

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

沈富雄怒批陳時中：混帳！硬拗高端混打

紅白帖每月逾10萬　在地人：顏家很擄民心

台中七期到沙鹿　他嗆顏寬恒空飄地頭蛇

快訊／7萬風衣修改不能退？貴婦大鬧微風南山　北市消保官說話了

更多熱門

相關新聞

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

台北市又傳疫苗接種亂象！衛生局指出，台北市某診所11月16日1位民眾原定接種流感疫苗，卻誤接種莫德納疫苗事件。北市衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所接種異常，衛生局已暫停該診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯這樣說

為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯這樣說

註冊台北通需給信用評等、健康紀錄　吳崢轟不舒服：要這些幹嘛？

註冊台北通需給信用評等、健康紀錄　吳崢轟不舒服：要這些幹嘛？

關鍵字：

監察院指揮中心衛福部新北市台北市司法相驗行政相驗

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

即／孫道存今晨癌逝！享壽72歲

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面