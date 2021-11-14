國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

▲內政部長徐國勇出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

四大公投1218登場，原定18日舉行的意見發表會，正反方名單都進行調整，內政部長徐國勇取代律師洪偉勝擔任公投綁大選一案的反方，原本表定將對上國民黨主席朱立倫，不過國民黨已決定更換名單。對此，徐國勇14日表示，他都用自己是下駟對上駟的精神，「年輕人關心國事，要表達尊重與肯定，不要用身份地位來藐視年輕人」。

中選會昨公布原定18日舉行第二場意見發表會，正方代表依公投案順序分別為重啟核四公投領銜人黃士修、資深媒體人趙少康、國民黨主席朱立倫、蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅。

在反方名單部分，綠營調整為台電核能發電處長許永輝、中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳、內政部長徐國勇取代原先律師洪偉勝，而台灣環境規劃協會理事長趙家緯替代曾文生。

不過，國民黨先前認為公投說明會上，民進黨派出青年世代的發言人群憂「上駟對下駟」，因此臨時換將，原名單內的朱立倫、國民黨立委費鴻泰、台南市議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、議員羅智強等人，將分別換為台北市議員張斯綱、鍾沛君、王鴻薇、國民黨婦女部主任林麗蟬、國民黨副發言人楊植斗。

對此，徐國勇下午出席民進黨全代會前受訪時表示，他不管誰上陣，都會用自己是「下駟」對「上駟」的精神；他說，原先的洪偉勝律師是非常優秀的律師，他絕對不是下駟，對年輕人關心國事，要表達尊重與肯定，不要用身份地位來藐視年輕人。他強調，國民黨、正方要派誰出來是他們決定，「我通通都用尊敬心情來面對」。