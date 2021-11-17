批核四花40億封存費「管線亂七八糟」　柯文哲：反萊豬公投一定會過

▲柯文哲晚間與羅智強在凱道同台，送上藍白拖及紅豆湯。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，17日晚間與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲於凱道合體。針對公投態度，柯文哲直言，自己的立場是反對核能，但對核四這條也覺得很頭痛，而「反萊豬」公投部分，「一定會過啦！民調做就知道了。」

柯文哲17日晚間8時35分左右抵達凱道，與羅智強合體，並贈送紅豆湯、藍白拖鞋給對方；而羅智強則回送墨鏡一副，直言要遮一下柯文哲的「白目」。

隨後，柯文哲與羅智強進行直播談話。羅智強表示，4大公投裡面，有3項公投是民進黨過去的主張，包括反萊豬、公投綁大選、藻礁，至於核四部分，民進黨過去則不斷反核，「可是現在不得了了，只要立場不一樣，就被說中共同路人。」柯文哲則笑說，自己應該送「綠豆湯」的。

羅智強提到，民進黨台北市議員王世堅現在也被當中共同路人，副總統賴清德也於2020總統大選黨內初選時當過，「中共同路人陣營越來越擴大，基本上只要不順我們當朝的心，就是中共同路人。」

針對四大公投部分，羅智強說，民進黨拿抗中保台、中共同路人辯護公投，不知道對方要拿「抗中保台」這道菜到何時，才會「反胃想吐」？柯文哲則回應，自己也不曉得，「通常會一直用，用到有一天沒效為止，但還是會繼續用啦！到現在為止對選票還是有用的。」

柯文哲提及，公投重點不是投票，必須要理性討論，自己立場是反核，但查過總統蔡英文上任至今用在核四封存費約40億元以上，民眾黨立委蔡壁如曾說過，立法院有去看過核四，結果管線亂七八糟、年久失修不能用。

柯文哲表示，蔡英文上任5年了，用在核四的保存費用去哪了？花了40億元怎麼會管線亂七八糟？「唉！我是主張認賠殺出就算了。」有本事關掉核四，但蔡英文執政5年了卻還在講這個。

被問到若完全排除核能政策，台灣能源發展會有很大問題？柯文哲先是嘆了一口氣後說，台灣的問題是太小了，核電不是不能用，只是要講好「核電有風險」，不過也有些人會抱怨在馬路上走路有風險、乾脆不要出門，「這條我很難回答，我也覺得很頭痛。」

柯文哲認為，如果自己能做決定，會希望核二、核三不要馬上退場，保留時間想想看怎麼做，看是否讓再生能源追上；不過若2025要達到非核家園，現在的能源百分比應該是追不上，應務實處理問題，並非同意或不同意。

接著羅智強詢問，國民黨跟民眾黨有共識的公投，就是反萊豬與護藻礁，針對反萊豬議題，民眾黨是否覺得樂觀？柯文哲直言，「我覺得反萊豬一定會過啦！民調做就知道了。」一開始就說反萊豬要源頭管理、明白標示，台灣是買家，為什麼不能要求屠宰前停藥3天，「這都可以的嘛！」

柯文哲說，自己2020年跑去行政院開會，結果離開後政院馬上開記者會，連背板都做好了，「唉！不想講！我最近看2009年到2012年蔡英文反萊豬的影片⋯哇！每一個都精神錯亂。」

羅智強表示，民進黨很會說謊，還說國際食品法典委員會（Codex）出來後就沒反對，但Codex在2012年出來後，民進黨2013年還是堅持牛豬分離。柯文哲則稱，自己氣到不想講話，「是非對錯，大家心裡曉得。」