反制公投民進黨「已經開戰了」　林錫耀下令：當天催票不違法

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底四大公投案，民進黨空陸戰齊發，積極訴求「四個不同意，台灣更有力」，民進黨秘書長林錫耀14日下午在民進黨全代會表示，請全黨黨公職交代小編，積極轉傳正副總統、部會和縣市首長的臉書訊息，並直指公投投票當天還是可以宣傳動員，呼籲黨員「堅持努力到最後一刻」，12月18日當天下午4點前都是宣傳的好時機。

林錫耀今天在全代會開會時說，這次公投的重要性不亞於任何一次大選，任何一案通過都將對台灣產生非常大的衝擊，民進黨已經正面迎戰，「我們已經開始開戰了！」

林錫耀並下達指令說，在線上網路作戰方面，網路訊息戰交鋒是時時刻刻，包括正副總統、行政院長、部會首長、縣市首長發的臉書訊息，「請各位交辦你的助理和小編，要趕快分享、趕快轉發」，他有計算過，民進黨全黨黨公職的覆蓋率，絕對超過台灣公民數的一半，可藉此達到非常好的效果。

在陸戰宣傳方面，林錫耀表示，除了說明會可以加場之外，中央也會酌予增加補助，其他客廳會、茶品會，只要有機會可以面對一般民眾，都要盡力去溝通說明，「講得越多，一般民眾就會感受到，我們（民進黨）是站在正確的一方」。

林錫耀表示，「票要催出來、投入匭才算數」，掃街、站路口、打電話催票、發簡訊拜託投票都要做，且公投和選舉最大的不同，就是投票當天還是可以宣傳動員，沒有違法之虞，要求黨員堅持努力到最後一刻，一直到12月18日投票當天下午4點，「都是投票宣傳動員的好時機」，強調只要公投贏了、補選守住了，接下來施政才能穩定推展，民進黨才能擔負守護台灣的重責大任。