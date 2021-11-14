坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

記者杜冠霖／台北報導

民進黨全國黨代表大會14日下午登場，會中，總統蔡英文也再次針對年底反萊豬公投表達立場，蔡表示，民進黨確實曾對美豬、美牛的萊劑使用表達過疑慮，在codex公布標準後，民進黨也決定接受，「此時此刻如果政策倒退嚕，國際社會會怎麼看台灣，他們會相信台灣有走向世界的決心嗎？」

蔡英文指出，在還沒有國際標準跟科學根據的年代，民進黨確實曾對美豬、美牛的萊劑使用表達過疑慮，在codex公布標準後，民進黨也決定接受，從馬政府時代開放美牛至今已經9年，並沒有傳出任何健康的問題，美牛進口量更成長三倍。

蔡英文表示，從今年元旦開放美豬，並未對國內豬農造成影響，國內豬價平穩、台灣豬肉走出口蹄疫陰影，正準備出口到更多國家，但貿易有來有往，想把台灣的好東西賣給全世界，其他國家當然也期待台灣允許符合國際標準的商品進口。

蔡英文指出，進一步開放美豬，可以向世界展現台灣有決心解決貿易困難的問題，「此時此刻如果政策倒退嚕，國際社會會怎麼看台灣，他們會相信台灣有走向世界的決心嗎？」

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些新聞...

►蔡英文親自徵召六都市長 民進黨全代會通過2022選舉辦法

►「哪怕有政黨提公投是為了惡鬥」 蔡英文：公投仍是人民的權利

►蘇貞昌罵國民黨沒料、只會亂 球桿指向「他」引現場鼓掌

