瘦肉精殘留量5倍以上！　國民黨：這就是馬政府「禁萊豬」原因

▲豬肉攤販示意圖，圖片非當事店家。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

「珍愛藻礁」和「反萊豬」攸關環保和食安等4大公投，將於12月18日進行投票。針對民進黨批評馬政府進口美牛，國民黨文傳會主委凌濤指出，台灣人每年平均消費37.3公斤豬肉、6.4公斤牛肉，豬肉的消費量約為牛肉的6倍多，瘦肉精在內臟殘留量，為在肌肉及脂肪殘留量5倍以上，這也是為何國民黨執政8年，始終堅持不開放「萊豬」的原因。

凌濤表示，蔡政府強硬叩關萊豬毫無配套措施，台灣豬標示之亂已悄悄再起，衛福部所推行的「台灣豬貼紙」，又在電商平台可以輕易買到，把關豬肉的螺絲正在鬆動中。

凌濤抨擊，如今民進黨已經強行讓萊豬進口，配套愛做不做，「台灣豬標示」之亂，消費者歷歷在目，在去年底知名電商竟可以看到「本店使用國產豬」貼紙販售，當時民進黨政府稱已做好把關。

凌濤質疑，「中央畜產會到底發現了嗎？」現在電商平台又可以買到「台灣豬貼紙」，這款貼紙無需申請，即可上經濟部官網自行下載運用，凸顯政府不從源頭把關，放任電商氾濫販賣、陷害基層商家，試問民進黨政府，開放萊豬稽查量能、把關配套你們真的行嗎？「反科學、亂台灣」請留給民進黨自己。