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快訊／高雄5行政區「11／18大停水15小時」　20.1萬戶受影響

▲▼水龍頭,停水,缺水,停電,供水,水資源,省水。（圖／實習記者袁茵攝）

▲高雄5行政區將於11月18日停水15小時。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

台水公司七區處拷潭淨水場辦理「110年度拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗等6項工程」，高雄鳳山、林園等5行政區將於11月18日上午9時至晚上24時辦理停水，總計停水戶數17萬5107戶，水壓降低戶數有2萬6365戶，總計影響20萬1472戶。

水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定需辦理停電檢驗。配合本次電一併辦理拷潭場相關工程「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」、「金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭場三期快濾蝶閥換修」、「拷潭及翁公園場變頻器更新改善工程」、「拷潭場24KV高壓避雷器汰換」，訂於2021年11月18日上午9時至110年11月18日晚上24時，執行停水作業。

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水公司指出，此次停水地區包括鳳山、大寮、林園、小港及苓雅5行政區，合計停水戶數17萬5107戶；水壓降低地區有鳳山區，戶數有2萬6365戶，總計影響20萬1472戶。

(一)停水地區：
1、鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

2、大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。

3、林園區：林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。

4、小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)里、店鎮里(沿海路以東、工業用除外)及二苓里(沿海路以東)、大苓里(沿海路以東)、坪頂里及大坪里舊部落。

5、苓雅區：朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

(二) 水壓降低地區：

1、鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。

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