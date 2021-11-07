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伍佰代言形象片「臉泛綠光」！網酸：學生期末作業...高流CEO回應

▲▼伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片。（圖／高流提供）

▲伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片，影片品質被網友掀起討論。（圖／高流提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄流行音樂中心日前正式開幕，形象影片請來搖滾天王伍佰拍攝，不過影片品質卻被網友掀起討論，因為影片是將伍佰畫面去背key進實景中，網友形容像「學生的期末作業」。高流執行長李欣芸今回應，廣告創意與伍佰老師無關，也無收取任何酬勞甚至自備造型服裝，對於網路討論，「高流也將虛心接受各種建議與指教」。

▲高雄流行音樂中心10月31日盛大開幕。（圖／高雄市文化局提供）

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▲高雄流行音樂中心10月31日盛大開幕。（圖／高雄市文化局提供）

斥資70億打造的高流於10月31日正式開幕，日前官方粉專PO出最新形象影片，由伍佰帶領大家認識各個園區，只見他一身全黑打扮，隨背後場景切換，展現活潑演技，期間更比大拇指直呼「讚！讚！讚」，豐富表情贏來一片好評。

但是針對影片品質部分，有網友指出，全片以合成手法拍攝，疑似去背效果沒處理好，好幾幕都發現「綠綠的」，甚至伍佰臉上還出現綠光，內容設計也被指尷尬，遭批「這劇本是學生的期末作業嗎」、「綠幕讓整個廣告變得很沒有質感」、「哭喔，請了伍佰拍成這樣」、「好像建案爛廣告」、「伍佰臉都綠了吧」。

▲▼伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片。（圖／高流提供）

▲伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片，去背效果疑似沒處理好，頭髮、臉部仍可見綠綠的。（圖／高流提供）

對此，高流執行長李欣芸7日於臉書粉專回應說，高流在開幕期間，所有系列活動、文化及音樂圈各方都引頸期盼，這一次也謝謝所有圈內藝人朋友情義相挺，一同幫高流宣傳。

李欣芸指出，本次系列形象影片，是由本中心與導演團隊完成腳本發想後，確定拍攝主題及方式。其中引起討論的伍佰綠幕影片，非常感謝藝人方尊重本中心的創意。該廣告的創意完全與伍佰老師無關，導演與高流的初始腳本設定就是用綠幕拍攝，並無存在伍佰老師不願意至高雄拍片之事實。

▲▼伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片。（圖／高流提供）

▲▼伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片。（圖／高流提供）

▲▼伍佰代言高雄流行音樂中心形象影片。（圖／高流提供）

李欣芸也透露，伍佰老師以公益廣告之模式參與本次拍攝，本人並無收取任何酬勞，甚至自備造型服裝，並完全不干涉該廣告的原始創意，且用了一整天的時間盡心拍攝本廣告。高流特別感謝伍佰老師的友情相挺，完成了本次形象影片的拍攝，用實際行動相挺流行音樂產業。

李欣芸表示，對於本次網路上掀起的軒然討論，高流也將虛心接受各種建議與指教，也謝謝所有關心高流的朋友們。

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