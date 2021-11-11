超心痛！鋼鐵人、「大媽」GK公仔遭毀　他怒傳子彈照逼賠17萬　

▲日本火紅動漫《航海王》GK公仔，要價2萬多元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名洪姓男子是公仔收藏家，他不滿杜姓男子毀壞要價8萬多元的GK公仔，傳2顆子彈照片要求他到車行談判，沒想到杜男抵達車行，卻被洪男和友人徒手毆打，並威脅簽下17萬元本票。警方獲報後起獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，訊後依法送辦。

警方表示，杜姓男子10日上午到五福二路派出所報案，指稱因不慎毀損洪姓男子的4隻公仔，被要求到車行談判賠償，洪姓男子還透過Line傳2張子彈照片威脅，他怕遭到報復，因此凌晨2點仍赴約。

▲洪姓男子認為杜男將他的公仔毀壞，逼他簽下17萬元本票。（圖／記者許宥孺翻攝）

杜姓男子說，他到車行時，就被洪男和友人邱姓男子徒手毆打，造成頭部、胸部挫傷，期間邱男還疑似亮出槍械恐嚇，威脅他簽17萬元本票，他擔心無法脫身，因此硬著頭皮簽本票，回家後趕緊向警方報案。

警方指出，10日下午2點多，專案小組在青年一路車行查獲洪姓男子到案，並起獲3顆子彈，另在新興區自強三路查獲邱男到案並起獲空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把，全案犯嫌洪男、邱男訊後依刑法傷害、恐嚇取財及槍砲罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼警方起獲3顆子彈、空氣槍1把、模擬短槍1把、鎮暴長槍1把。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，洪姓男子為公仔收藏家，他供稱，被毀壞的4隻公仔總價8萬多元，其中1隻為日本火紅動漫《航海王》雕像，角色為「大媽」夏洛特莉莉，另為3隻則為漫威「鋼鐵人」公仔。

警方表示，被害人杜男、犯嫌洪男和邱男為酒友關係，平日都在青年一路車行飲酒聊天，洪嫌遭逮時表示，有一天一起喝酒時，看見杜男走進他房間，隨後房內公仔就被毀壞，因此才會一口咬定是杜男幹的；不過針對此說法，杜男矢口否認。

▲警方訊後將洪男移送地檢署。（圖／記者許宥孺翻攝）

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