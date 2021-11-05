雄中生騎單車穿越車站大廳！副站長勸阻被海放…PO網公審引論戰

記者許宥孺／高雄報導

台鐵潮州站邱姓副站長日前巡視車站時，直擊有男同學騎著單車穿越車站，他試著制止卻被無視，全程都被他錄下，並放上YouTube，直呼「請告訴我這是哪個學校，這是我們的教育？」有眼尖網友解答，是高雄中學的學生，有網友認為學生行為不妥，也有網友認為副站長不應讓未成年學生被公審。

▲屏東潮州車站邱姓副站長直擊，有學生騎單車欲穿越車站大廳。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

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邱姓副站長2日在「Dukoff血汗臺鐵」發布一段影片，標題為「離譜行徑，請告訴我這是哪個學校 ？校徽是倒三角形，運動服衣褲的側面都是粉藍」，內容錄製時正是下班時間，他表示，若有旅客在抽菸時要給予勸導，但畫面卻恰巧錄下，有2名學生騎乘自行車上人行道，且正打算騎進車站內。

▲邱姓副站長問學生，「車站可以騎嗎？」男同學做出剎車動作，但下秒加速離去。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

「車站可以騎嗎？車站可以騎嗎？」邱姓副站長試問男同學，而戴著口罩的男同學當下雖做出剎車動作，但下秒卻加速穿越車站離去，邱姓副站長隨即追到前站，但男學生已遠去，他直呼男學生的行為是「無視下班時間車站人潮的安全，直接貫穿車站的騎法」。

邱姓副站長將影片PO出後，網友也在底下留言，「他們多繞點路可能會死」、「笑死超勇」、「此風不可取，必須有所警惕，車站內要是有小朋友不小心跑出來撞到才在後悔」、「雄中的..........」、「腳踏車騎到車站真的好誇張 好危險」。

▲▼影片拍下男學生穿越車站大廳畫面。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

邱姓副站長今接受媒體訪問時，還原當日狀況，他說，潮州站內常有旅客騎腳踏車從後站穿越到前站，當天下班時間，本打算巡視場地，就發現有學生騎乘腳踏車打算穿越車站，當時就先問「車站內可不可以騎腳踏車」，但學生煞車一下後，也沒回答問題，甚至還做假動作，「本來想說是騎車站外圍，不會穿越，後來就左轉穿越過去」，他當下很生氣，「都提醒了，還明知故犯」。

▲邱姓副站長從後站一路追到前站，表示不知道是哪間學校，才po上網路。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

而邱姓副站長將影片PO上網後，有人認為不必公審孩子，也有雄中學生認為被針對，邱姓副站長也為此開3次直播，強調自己不知道這是哪一間學校的學生，並未針對任何人，會將影片PO上網，是希望該校的老師若有看到影片，能夠輔導學生，所以才沒有馬賽克處理。

不過仍有學生到邱姓副站長的YouTube頻道留言，內容有較不理性的言論，也有人護航，還有學生認為，邱姓副站長於網路上言論已造成汙衊，表示要到台鐵投訴，還有人鬧版：「xxx今天生日，請副站長唱生日快樂歌」，還有網友揶揄他，「副站長鼻孔好大，可以插幾支筆？」邱姓副站長認為事件已失焦，他感到很遺憾，也認為這些行為不適宜。

雄中表示，經了解，該名學生在事件當下因被某不知名人士指責訓斥，受到驚嚇，而想迅速離開現場，並非有意挑戰交通規則；另就影片引發後續討論，學校已進行機會教育。對於兒少犯錯，希望外界能給予改善的空間，學校已經致電潮州站了解整體情況，後續亦會再與該站副站長說明。

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