　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高市府四維行政中心也變接種站　AZ、BNT、流感疫苗都有

▲▼高雄捷運美麗島站光之穹頂成疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

▲為提升疫苗涵蓋率，高市府頻頻出招，美麗島站光之穹頂也成疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府為提升疫苗涵蓋率，市府團隊可說是「無所不用其極」，不僅長者打疫苗送米，近日在美麗島光之穹頂下打疫苗也引起熱論。市府11日再宣布，四維行政中心也將成立接種站，AZ、BNT、流感疫苗都有，「洽公順便打疫苗」！

▲▼高雄捷運美麗島站光之穹頂成疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近日光之穹頂成為熱門接種站。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，為服務市府洽公民眾，提供更便捷的接種服務，高雄市政府特別在高雄市四維行政中心設置疫苗接種站，提供COVID-19疫苗和流感疫苗的預約接種服務，市民朋友現場亦可排隊接種。

衛生局指出，11月12日提供BNT疫苗，請逕至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」。11月15日至16日提供AZ疫苗，請於11月12日中午12前至「COVID-19公費疫苗預約平台」完成預約接種。

另外，公費流感疫苗第二階段，自11月15日開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，四維行政中心接種站將在11月19日提供流感疫苗接種服務。符合公費資格者可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，限480個名額，請速預約。

▼高雄市政府四維行政中心將成立接種站，讓洽公民眾方便施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄市政府四維行政中心將成立接種站，讓洽公民眾方便施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄市政府四維行政中心將成立接種站，讓洽公民眾方便施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄市政府四維行政中心將成立接種站，讓洽公民眾方便施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局呼籲，11月16日至11月29日全國仍維持二級警戒，市民完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

【更多新聞】

義大醫療走向屏東！2025年營運　將有遊樂場、購物、電影院

超心痛！鋼鐵人、「大媽」GK公仔遭毀　他怒傳子彈照逼賠17萬　

藝FUN券幸運兒快看！高雄196店家消費再贈高雄券　眷村民宿也能用

伍佰代言形象片「臉泛綠光」！網酸：學生期末作業...高流CEO回應

雄中生騎單車穿越車站大廳！副站長勸阻被海放…PO網公審引論戰

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
差1字遭出征！「百佳食品」神招反制　網讚：快幫他加薪
兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打　宋母「一定要重判」：對3煞提告
陳時中與他呼搭啦！　媒體人爆：是國民黨黨產中影的收購者
瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣
「老爸捧6萬求原諒」大敗筆！　鄉民譙：瑪莎拉蒂幾萬
再冷一波！明晨下探13度　下波冷空氣襲台時間曝
快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「坐囚車」！3惡少被押畫面曝
「超神APP」惡煞剋星　不用說話警察就來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆國一女「48天內被安排打4支疫苗」！衛生局回應了

掌權者霸凌行為會反撲！12星座「最新運勢」　射手小心口舌之爭

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

差1字遭出征！「百佳食品」神招反制賺到了　網讚聰明：快幫他加薪

大學分科測驗級距採「前1或0.1%」　招聯會：明年3月定案

高市府四維行政中心也變接種站　AZ、BNT、流感疫苗都有

鄉民譙「老爸捧6萬求原諒」是最大敗筆　留言開罵：瑪莎拉蒂幾萬？

今晚至明晨再冷一波！局部地區探13度　下波冷空氣襲台時間曝

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

基隆國一女「48天內被安排打4支疫苗」！衛生局回應了

掌權者霸凌行為會反撲！12星座「最新運勢」　射手小心口舌之爭

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

差1字遭出征！「百佳食品」神招反制賺到了　網讚聰明：快幫他加薪

大學分科測驗級距採「前1或0.1%」　招聯會：明年3月定案

高市府四維行政中心也變接種站　AZ、BNT、流感疫苗都有

鄉民譙「老爸捧6萬求原諒」是最大敗筆　留言開罵：瑪莎拉蒂幾萬？

今晚至明晨再冷一波！局部地區探13度　下波冷空氣襲台時間曝

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

基隆國一女「48天內被安排打4支疫苗」！衛生局回應了

掌權者霸凌行為會反撲！12星座「最新運勢」　射手小心口舌之爭

中信盃黑豹旗／跟著爸媽當獅迷　陳惟楷最愛陳傑憲

味全龍下半季爭冠咬象、猿　葉總：惠「獅」良多

訪緯創資通　林智堅再提：期盼大新竹能合併升格

24歲女星重現「紫霞仙子眨眼微笑」慘崩壞！　釣出朱茵本尊回覆暖爆

新竹少年刑務所演武場修復完工　變身古蹟藝文館

當家射手挑戰「180俱樂部」　簡偉儒盼成勇士穩定力量

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

陳炳煇／核四放太久！　重啟「零件要客製化」比重蓋貴

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝光

「車上有棍子」　網秒懂惡少家教

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」愣了

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

深夜規模6.6地震全台有感！氣象局曝「遠地震央」

陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

3煞毆昏男大生　醫：台中開車注意2點

陳時中脫罩喝酒唱歌！違反「這1項防疫規定」自打臉

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

北台灣下探6度！到周末清晨更冷

更多熱門

相關新聞

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

衛福部長陳時中未戴口罩，飲酒熱唱影片在網路上瘋傳。對此，媒體人「逆風的烏鴉」今11日發文表示，陳時中去年6月參加餐會嗨唱，其實最大爭議的是，陳時中在現場與一位貪汙醫生站在一塊，直言「這比沒戴口罩還嚴重！」

柯文哲掛保證：12月後疫苗會變買方市場

柯文哲掛保證：12月後疫苗會變買方市場

無罩男口袋藏毒　求警「讓我再吸一口」

無罩男口袋藏毒　求警「讓我再吸一口」

護陳時中！蘇貞昌批影片造假時間：非常惡劣的手法

護陳時中！蘇貞昌批影片造假時間：非常惡劣的手法

快訊／高端公佈WHO團結試驗疫苗進度　已完成4千受試者收納

快訊／高端公佈WHO團結試驗疫苗進度　已完成4千受試者收納

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁疫苗AZBNT流感四維行政中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面