高市府四維行政中心也變接種站　AZ、BNT、流感疫苗都有

▲為提升疫苗涵蓋率，高市府頻頻出招，美麗島站光之穹頂也成疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府為提升疫苗涵蓋率，市府團隊可說是「無所不用其極」，不僅長者打疫苗送米，近日在美麗島光之穹頂下打疫苗也引起熱論。市府11日再宣布，四維行政中心也將成立接種站，AZ、BNT、流感疫苗都有，「洽公順便打疫苗」！

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▲近日光之穹頂成為熱門接種站。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，為服務市府洽公民眾，提供更便捷的接種服務，高雄市政府特別在高雄市四維行政中心設置疫苗接種站，提供COVID-19疫苗和流感疫苗的預約接種服務，市民朋友現場亦可排隊接種。

衛生局指出，11月12日提供BNT疫苗，請逕至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」。11月15日至16日提供AZ疫苗，請於11月12日中午12前至「COVID-19公費疫苗預約平台」完成預約接種。

另外，公費流感疫苗第二階段，自11月15日開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，四維行政中心接種站將在11月19日提供流感疫苗接種服務。符合公費資格者可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，限480個名額，請速預約。

▼高雄市政府四維行政中心將成立接種站，讓洽公民眾方便施打疫苗。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局呼籲，11月16日至11月29日全國仍維持二級警戒，市民完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

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