李應元被譽「天生外交官」　當年闖關返台入獄帶動刑法100條修正

▲李應元。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／台北報導

前駐泰代表李應元今（11）日晚間因胰臟癌病逝，享壽68歲。李應元從政經歷豐富，也被譽為「天生外交官」，而他早年在美國留學期間，因加入台獨聯盟而被國民黨政府列入黑名單，之後在1990年「闖關」返鄉，但仍不幸遭到逮捕，但也因此帶動《刑法》100條的修正，台獨者不再被列為起訴對象。

李應元畢業於國立台灣大學公共衛生學是，並且考取同系研究所就讀，在研究所期間由於受到《台灣時報》邀請跑醫藥新聞，就積極參與黨外活動，之後受到美麗島事件發生影響，李應元遂投入反對運動。

李應元在1980年拿到研究所碩士學位後赴美求學，並且於1981年取得美國哈佛大學醫療管理碩士，在美國期間與洪哲勝、郭倍宏等人相識，共同在1982年成立北美洲台灣學生社，隨後在洪哲勝的介紹下，於1983年加入台灣獨立建國聯盟，共同擔任《台灣學生》雜誌發行人，之後由於出任全美台灣同鄉會總幹事，被國民黨政府列入「黑名單」而無法返國。

爾後，李應元等台獨聯盟成員，便以「闖關」、「翻牆」等方式爭取返鄉權，1990年7月李應元偷渡回台灣，並在總統府等各大重地照相、投稿黨外雜誌，1991年9月被逮捕，因而成名，關押於土城看守所，後來經由《刑法》100條的修正，主張台獨者者不再成為判亂罪起訴的對象，直到1992年5月才出獄。

台灣解嚴30年，李應元認為經歷國會改選、總統直選及政黨輪替等之後，台灣民主基礎已經非常穩固，但在民主政治昇華仍有加強空間。

回顧李應元的從政生涯，在1995年，在台北縣新莊、泰山，參選立法委員順利當選；在2000年民進黨執政後，在時任總統陳水扁邀請下，出任駐美副代表。2002年，由游錫堃組閣時，李應元受邀入閣擔任行政院秘書長；後來謝長廷擔任院長時，他又再次受邀入閣，同樣擔任行政院秘書長一職。

李應元在2002年時，也在民進黨徵召下，出征台北市長，不過仍敗給國民黨提名的馬英九。接著，2005年時，時任勞委會主委陳菊因高捷泰勞案下台，李應元則由行政院秘書長轉任勞委會主委，但隨後在總統大選初選期間，因表態力挺謝長廷，而辭去勞委會主委職務；那年大選後，民進黨潰敗，他則在時任雲林縣長蘇治芬邀請下，出任雲林縣副縣長。

直至2012年，李應元當選民進黨不分區立委，再度回歸立法院；2013年，參加雲林縣長黨內初選，最後以第三名之姿落敗；2014年時，則受要參與台北市長候選人柯文哲的競選團隊，擔任團隊黨政平台秘書長。

在2016年，總統蔡英文勝選，李應元被任命為林全內閣的環保署長，到了2020年在蔡英文邀請下，出任駐泰國代表，但2021年8月，就因健康因素請辭獲准返台就醫。

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