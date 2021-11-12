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快訊／百桂食品無限期停業！　瑪莎惡煞父怒了：難不成叫父母去死

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

宋姓男大生擦撞瑪莎拉蒂富少張敦量，竟被同車的陳勁豪、李韋霖3人聯手痛毆致顱內出血，引起社會輿論譁然，張敦量被起底為彰化縣溪湖鎮百桂食品的小開，而張男父親所經營的百桂食品，已引發網友抵制、猛刷一星負評！百桂食品12日拉上鐵門，公告門市暫停營業，張父稍早也表示：「網路酸民不應將戰火延燒至父母，難成不成要叫父母去死？這對我們而言並不公平，讓公司往後也很難再經營下去了，最壞的打算就是把公司直接收起來。」

▲百桂食品業者張父及前妻下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百桂食品業者門市12日暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

案發後，痛毆男大生致昏迷的張敦量也被起底是彰化溪湖鎮百桂食品的小開，讓網友紛紛在網路上撻伐百桂，揚言抵制，網友也在百桂食品的Google評論上猛刷一星負評，重創百桂食品的公司形象。而百桂食品的門市，稍早也被發現貼出暫停營業的公告。

據了解，由於受到事件衝擊，百桂食品除受到網友抵制外，更已紛紛接到廠商退貨訂單，衝擊公司營運。而張敦量的父親張朝棟稍早也表示，他們是真心誠意地向宋姓男大生的母親道歉，畢竟兒子也大了，做錯事就應該要自己承擔，對於司法的判決他也欣然接受，但他無法認同網友在網路上瘋狂獵巫，波及父母和公司，這對他們來說並不公平，讓公司往後很難再經營下去，目前這幾天門市都會暫停營業，而最壞的打算就是將公司直接收起來。

▲▼瑪莎拉蒂３惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門是宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門是宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門是宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

附近鄰居則表示，這次的事件中網友實在太過分，小孩都大了，還拖累老父母，痛批「難道我的小孩到50歲才犯罪，父母就要被人吐痰吐口水，難道我小孩去殺人，我做父母的不就要去死給他看才能平息？」，直言網友獵巫不是辦法，害的附近鄰居也都人心惶惶，深怕被波及。

▲▼被毆男大生已經清醒，宋媽媽開心的說，希望第一時間讓他聽到媽媽的聲音。（圖／記者鄧木卿攝）

▲宋姓男大生的媽媽12日稍早受訪表示，一定會提告。（圖／記者鄧木卿攝）

至於目前位於溪湖鎮的百桂廠房是否有人前往鬧事？工廠管理員則表示目前一切平順；溪湖警方也回應將會加派人力，在附近加強巡邏，以防有心人士前往鬧事。

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