李應元襄助柯文哲　合力終結國民黨16年首都執政

▲前駐泰大使李應元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

前駐泰代表李應元在11日因胰臟癌病逝，享壽68歲。李應元的從政生涯豐富精彩，早年投身民主運動，戒嚴時期曾被列黑名單；之後台灣走上民主政治後，李應元也在政壇相當活躍，經歷橫跨民代、政務官及駐外系統等。他還曾在2015年時，也曾加入當時的柯文哲團隊，合力終結國民黨在首都的16年執政。

李應元畢業於國立台灣大學公共衛生研究所，在學期間就積極參與黨外活動，之後受到美麗島事件發生影響，李應元遂投入反對運動。之後赴美求學，更進一步成為海外台人領袖，因而被國民黨政府列入黑名單。

雖然台灣在1987年解嚴，但初期國內的肅殺之氣仍重，李應元直到1990年7月才偷渡回台，並在總統府等各大重地照相、投稿黨外雜誌，1991年9月被逮捕，關押於土城看守所，後來經由《刑法》100條的修正，1992年5月出獄，結束14個月的刑期。

李應元身段相當柔軟、政壇人緣極佳，民進黨執政之初，曾獲派出任駐美副代表，2002年游錫堃組閣，入閣擔任秘書長；之後謝長廷組閣後，又被延攬入內閣，再次擔任行政院秘書長。接著2005年9月，他代替因高捷泰勞案下台的陳菊，由政院秘書長轉任勞委會主委。其後又轉進民進黨黨務系統擔任黨秘書長。

而正是這個柔軟的身段，讓李應元被推派為代表，加入2015年的柯文哲競選團隊。雖然沒有正是掛名的頭銜，但當時的柯團隊仍相當器重李，能秀扇舞、思考靈活的李，也成功擔任民進黨與柯團隊之間的溝通橋樑，在幕後運籌帷幄，把民進黨擅長選舉的優點帶入柯團隊，成功聯手終結國民黨在首都的16年執政。