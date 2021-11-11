李應元從政活躍30載　為環保議題3度賭上烏紗帽

記者呂晏慈／台北報導

前駐泰國代表李應元今年8月因健康因素請辭返台，11日病逝，享壽68歲。李應元從政近30年，公職經歷橫跨黨政和駐外系統，他身段柔軟，在黨內人緣極佳，但仕途並非一帆風順，2002年被徵召參選台北市長吞敗，2013年參加黨內雲林縣長初選也落敗，總統蔡英文擔任民進黨主席後，被提名為不分區立委，之後陸續被任命為環保署長、駐泰國代表等職務。

李應元在1980年代赴美攻讀碩士學位時，加入台灣獨立建國聯盟，因而遭國民黨政府列入黑名單，1990年李應元偷渡回台、逃亡14個月之久，化名「阿火」走遍台灣各地，還跑到總統府前廣場拍照，用非暴力抗爭對抗當權；已故中央研究院士李鎮源曾到土城看守所探視以預備叛亂罪被拘禁的李應元，後來促成廢除《中華民國刑法》100條言論內亂罪。

民進黨執政後，李應元獲得前總統陳水扁重用，在2000年出任駐美副代表，隨後也在游錫堃、謝長廷組閣期間，被延攬擔任行政院秘書長；2002年6月，李應元接受民進黨徵召參選台北市長，對上當時被視為國民黨實力戰將的馬英九，打出「台北IN起來」等文宣主軸，仍以48.88萬票、得票率35.89%落敗。

接著，李應元在2005年出任勞委會主委，之後於謝長廷代任民進黨主席時轉入民進黨擔任秘書長，後應雲林縣長蘇治芬之邀，擔任雲林縣副縣長；2013年，李應元參加民進黨雲林縣長黨內初選，對上時任雲林縣前代理縣長李進勇、民進黨立委劉建國，但在最後衝刺階段，遭遇母親逝世而暫停行程，最終電話民調結果由李進勇出線。

身為雲林子弟，李應元長期關注雲林六輕抗爭、反核運動等重大環保議題，曾在六輕廠爆炸引發當地居民抗爭時參與協調，2016年被任命為林全內閣的環保署長，3度為環保議題堵上烏紗帽，包含兩次為空污未達標，以及2018年深澳電廠通過環評時，表態只要公投選擇核四，就會辭職負責；2018年底九合一選舉後，他請辭獲准。

李應元去年6月接任駐泰國代表，並在8月到任，但今年8月因身體出現變化，不得不決定返台接受治療，任期僅1年多。

▲前駐泰國代表李應元。（資料照／記者屠惠剛攝）