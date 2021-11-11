李應元「綠營超級工具人」　總是笑臉迎人、身段軟從不生氣抱怨

記者陶本和／台北報導

前駐泰國代表李應元李應元11日晚間六點多因胰臟癌病逝，享壽68歲。李應元過去曾任行政院秘書長、勞動委員會主委、環保署長、駐泰代表等職，橫跨多種不同專業領域。高雄市長陳其邁過去評論李應元時，就以「工具人」來形容，認為他可以勝任各種職務與任務。

過去，李應元受邀擔任環保署長時，陳其邁受訪時就表示，李應元的溝通、協調性非常好，本身具有公共衛生的背景，在黨內政治資歷、專業足夠。

陳其邁說，李應元常被黨內同志開玩笑是「工具人」，像外交、公衛、環保、勞動等領域，做什麼像什麼。民進黨立委管碧玲也曾形容李應元，身段非常柔軟，從來沒看過他生氣或抱怨，總是笑臉迎人。

回顧李應元的從政生涯，在1995年，在台北縣新莊、泰山，參選立法委員順利當選；在2000年民進黨執政後，在時任總統陳水扁邀請下，出任駐美副代表。

2002年，由游錫堃組閣時，李應元受邀入閣擔任行政院秘書長；後來謝長廷擔任院長時，他又再次受邀入閣，同樣擔任行政院秘書長一職。

李應元在2002年時，也在民進黨徵召下，出征台北市長，提出「取消建築高度限制，讓台北亮起來，松山機場一但遷移，中山松山受益」，以及「興建巨蛋帶動商機」、「首都科學園區的規劃」等政見，不過仍敗給國民黨提名的馬英九。

接著，2005年時，時任勞委會主委陳菊因高捷泰勞案下台，李應元則由行政院秘書長轉任勞委會主委，但隨後在總統大選初選期間，因表態力挺謝長廷，而辭去勞委會主委職務；那年大選後，民進黨潰敗，他則在時任雲林縣長蘇治芬邀請下，出任雲林縣副縣長。

直至2012年，李應元當選民進黨不分區立委，再度回歸立法院；2013年，參加雲林縣長黨內初選，最後以第三名之姿落敗；2014年時，則受要參與台北市長候選人柯文哲的競選團隊，擔任團隊黨政平台秘書長。

在2016年，總統蔡英文勝選，李應元被任命為林全內閣的環保署長，到了2020年在蔡英文邀請下，出任駐泰國代表，但2021年8月，就因健康因素請辭獲准返台就醫。

▲前駐泰代表李應元。（資料照／記者屠惠剛攝）

