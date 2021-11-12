李應元曾幫柯文哲打點僑界　林鶴明揭：選後還「售後服務」

▲民進黨副秘書長林鶴明回憶跟李應元一起並肩工作。（圖／林鶴明臉書）



記者陶本和／台北報導

駐泰國前代表李應元11日傍晚病逝，享壽68歲。民進黨副秘書長林鶴明表示，台北市長柯文哲在競選、出訪時，都由李應元幫忙，甚至選後也協助柯文哲打點僑界，簡直是「售後服務」。

林鶴明表示，他真的與李應元比較有互動是2008年的總統大選，經過2007年初選的慘烈競爭，黨內最後推出「長昌配」，那時候自己24歲，擔任總統候選人的隨行秘書，而李應元擔任執行總幹事。

林鶴明說，他印象最深的，是在民進黨大敗後幾天，他們一起搭電梯，自己還不是很能接受敗選事實，在電梯裡忍不住問，難道最後關頭「四傻闖維新館」，民調也都沒有變化嗎？李應元則苦笑搖頭。

林鶴明說，後來幾年，謝長廷曾到中國兩次拜訪，李應元也陪同，一路以來李應元不僅是陳水扁時代重要幹部，更是謝長廷一路以來最重要的競選總幹事，「所以謝系的大家實在太習慣他擔任總幹事的角色，就算多年後還是習慣用總幹事稱呼他。」

林鶴明指出，總幹事是一個任勞任怨、整合協調的角色，這也一直是李應元幹事人格特質中最為人感念的一塊，擔任總幹事、秘書長的角色，總是做石磨心，上下左右都要按耐大家，何其難過。他強調，只有像李應元總幹事這樣溫暖熱情的人，才能把團隊牢牢的hold住，帶動團隊把候選人輔選好。

此外，在2014年時，林鶴明說，李應元和姚立明都擔任柯文哲的競選總幹事，兩人用盡畢生功力，具體落實柯文哲跨越藍綠的訴求，這兩位合作無間，才讓柯文哲寫下2014年的傳說，「所以，真正率先實踐超越藍綠的，是李應元和姚立明這兩位總幹事。」

林鶴明表示，柯文哲在選舉期間幾次出訪，都是由李應元負責陪同，當時在民調中發現，眾多候選人特質中，有一項連勝文遙遙領先柯文哲，就是「國際視野」，所以那時候硬是讓候選人先後出訪美國、日本，就是為了補足民調上的落後。

不過，林鶴明坦言，出訪的工作規劃遠遠超過在台北的選舉行程，包含時差、外賓拜會、交通住宿規劃、政策訴求等，那時候有李應元帶隊，加上張富美委員長、林世嘉執行長陪同，還有現在在匈牙利擔任大使的劉世忠大使支援政策與講稿，幾乎是總統級的規格。

林鶴明透露，在選舉之後，李應元沒有求官，也沒有進入市府工作，但在柯文哲擔任市長之後，隔年要出訪舊金山、洛杉磯，希望能舉辦僑宴，那時候市府的公務員都沒有管道把綠營的僑胞聯繫起來，所以只好再去拜託李應元。

林鶴明說，李應元簡直是「售後服務」，他利用協助蔡英文競選2016年總統出訪的機會，順便在他的行程中，幫柯文哲打點了美西的僑界領袖，幫柯文哲把僑界都按耐好，讓他訪問美西時，才締造藍綠僑界領袖共同舉辦迎接柯文哲的盛大僑宴。

林鶴明說，最後一次和李應元見面，是他要出訪泰國前的餐會，自己還分享了一些社群外交的建議，而最後一次和李應元私訊，是他在泰國時，因為疫苗的事情造成的假消息，拜託李應元幫忙澄清。

「哲人日已遠，典型在夙昔」。林鶴明表示，看著手機，感謝李應元一生為台灣所付出的一切，這世間政治人物有多少可以像應元總幹事一樣幾乎無負評，幾希矣。

▼民進黨副秘書長林鶴明回憶跟李應元一起並肩工作。（圖／林鶴明臉書）

