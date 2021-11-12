男不滿被按喇叭持球棒警告騎士　網酸：我以為住台中

▲花蓮男不滿被叭，竟持球棒下車理論。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

台中逢甲大學一名宋姓男大生日前與瑪莎拉蒂發生擦撞，竟遭對方痛毆致顱內出血昏迷的事件，未料花蓮市中美路11日中午12時許也發生類似的行車糾紛，一名機車騎士突遇前方自小客車切換車道未打方向燈，嚇到急按喇叭示警，汽車駕駛不滿被叭竟拿出棒球棒下車理論，所幸這一切行為都被後方網友拍下，大酸「嚇壞我了，我以為我住的地方是台中」。

花蓮市中美路11日發生一起行車糾紛，一名機車騎士沿中美路由北往南行駛，熟知前方自小客車突變換車道、未打方向燈，被嚇到的機車騎士急按喇叭示警，卻引起汽車駕駛不滿，竟將汽車直接停放在機車道上，持球棒下車和機車騎士理論，汽車駕駛還拿著球棒不斷朝著騎士揮舞，最後飆罵騎士「×你娘」、「看×小」後即上車離去。所幸汽車駕駛的離譜行徑，都被後方經過的駕駛拍下上傳。

▲▼花蓮男不滿被叭，竟持球棒下車理論。（圖／記者柯政誟翻攝）



影片上網後，也讓網友大酸「嚇壞我了，我以為我住的地方是台中」，網友也紛紛留言「人家是開海神，你開牛頭牌我也是笑了」、「連花蓮也生病了！」、「要打去練舞室打」、「違規在先還在哭夭」、「還好我車上真的有放手套球棒 以後遇到了 就可以先來個傳接球」等。

花蓮縣警局知悉後也主動介入偵查，表示目前已掌握雙方身分，將通知涉案人到案說明，全案汽車駕駛人將依恐嚇、強制與公然侮辱罪等偵辦，另將汽車未打方向燈右切，並將汽車突然停放在機慢車道等行為，也已違反道路交通管理處罰條例第42條及第60條第2項之規定，得處新台幣1,200元至3,600元及新台幣900元至1,800元罰鍰。

花蓮分局也特別呼籲用路人，若遇行車糾紛，務必保持理性報警處理，任何不理性行為都可能導致自己違法並遭受刑事處分與交通違規處罰。