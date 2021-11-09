周玉蔻爆顏家強佔法拍屋　顏寬恒助理怒嗆：以前幫過她還弄這齣

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市第二選區立委補選之戰明年1月9日登場，但媒體人周玉蔻近日緊咬大甲鎮瀾宮董事長顏清標一家，今天更在臉書上直指顏寬恒不僅配合父親顏清標脫產倒債6000萬元，顏寬恒還霸佔法拍屋當服務處，並貼出法院公告，要求顏清標一家退出政壇！顏寬恒助理不滿地說，顏家以前幫過周玉蔻，周玉蔻也曾在媒體上對顏家道歉，現在弄這齣實在莫名其妙，不過明眼人都知道她在搞什麼鬼。

▲顏寬恒位在沙鹿服務處旁的四樓半透天厝就是周玉蔻所說的法拍屋。（圖／記者白珈陽攝）



▲顏寬恒今天晚上將在沙鹿服務處宣布投入中二選區補選。（圖／記者白珈陽攝）



面對周玉蔻頻頻發動攻擊、要求退出政壇，藍營與顏家似乎不想再被悶著打，下午無預警通知媒體，今天晚上將會有「重大事件宣布。」據悉，顏寬恒將在國民黨主席朱立倫、立委江啟臣、台中市長盧秀燕陪同下宣布投入補選。

周玉蔻在臉書上表示，位於沙鹿的四層樓法拍屋，原所有權分屬顏家人，因為不付息繳款遭銀行索債申請法拍。顏清標和兒子女兒卻佔著房子做「服務處」不肯搬離，逼得法院公告不能點交，法拍今年8月13號第三次流標。

▲顏清標父親顏懷就住在該棟法拍屋中。（圖／資料照片）



《東森新媒體ETtoday》實際到現場查看，周玉蔻所指的法拍屋位在顏寬恒、顏莉敏兄妹服務處旁，是一棟4樓透天厝，其一樓和服務處打通，據悉，透天是顏清標父親顏懷居住。

2006年周玉蔻曾在節目中說過，「顏清標與鄭銘坤自導自演綁架案，為的是鎮瀾宮的錢」。顏清標為此控告周玉蔻誹謗，周玉蔻事後道歉還跑去找顏清標，拜託顏清標撤告，雙方最後和解。今年兩人又再度槓上，周玉蔻稱顏清標是神棍、綁架媽祖，鎮瀾宮董監事改選及財務不透明等提出澄清說明等，顏清標當時也大動作召開記者會反擊。