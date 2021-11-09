他分析顏寬恒參選局勢　未來只能「連過三關」否則就算全輸

▲顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區立委補選備受關注，民進黨確定派出前立委林靜儀應戰，而國民黨方面外界預期將會推出顏寬恒，但他的父親顏清標過往黑歷史不斷被挖出，形象重創，黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕今（晚）將一同宣布確定人選。對此，民進黨立委林俊憲表示，顏家「業力引爆」，再拖下去也不會比較好選，接下來不是想怎麼贏，而是要想不能輸。

林俊憲指出，顏家現在的情況，真的只能用「業力引爆」來形容，從顏寬恒自己跳出來參與的那一刻開始，在罷免期間如何攻擊抹黑對手，現在就以十倍迴力鏢彈回顏家自己身上，而且這個效應將是持續性的，不會因補選結束就消失。

林俊憲表示，顏家身為非傳統政黨型的在地政治勢力，「在地」兩個字既是他們的優勢，也是他們的劣勢，優勢在於擁有非常深厚的地方基層組織，劣勢在於一但離開這個地方，就什麼也不是。所以中二這個立委席次，顏家不是想怎麼贏，而是要想不能輸，一但失去政治權力，他們在當地的影響力就會大減，「他們一但決定投入，就是只能連過三關，罷免、補選、2024大選，輸了一場都算全輸。」

林俊憲提到，如今顏家的黑歷史一件一件被挖出來，其實說老實話，雖然大家都耳聞過顏家的事蹟，但要不是因為罷免時針對3Q的無限上綱式抹黑，讓很多人實在看不下去，會搞到今天這樣一件件來龍去脈都被詳細挖出來嗎？「這一切都是顏家自己造的業，現在選也不是、不選也不是，有比硬把3Q拉下來好嗎？可是凡事沒有早知道，現在後悔都來不及了。」

林俊憲認為，今天爆出來這些醜聞，影響的不只是補選，負面觀感是永久性、全國性的，往後再重新選上這個位子只會越來越難，但顏家又無法離開海線，就算現在風頭上不出來，那請問2024要不要出來？到時再出來這些醜聞就會自己消失嗎？不如別再畏畏縮縮的，趕快宣佈參選，再等下去，顏寬恒也等不到更好的局面了。

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