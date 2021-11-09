顏寬恒擬參加補選對決林靜儀　蔡其昌酸：國民黨找不到其他人

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨日前徵召前立委林靜儀參戰台中市第二選舉區立委補選，外界預料前國民黨立委顏寬恒9日晚間也將宣布參選。對此，立法院副院長蔡其昌受訪時表示，他覺得不意外，可能國民黨也找不到其他人。

顏寬恒辦公室稍早發出採訪通知，時間為11日9月晚間7時10分，地點選在台中市沙鹿區正義路1號，事由則為「重大事件宣布」。

對此，同為台中立委的蔡其昌受訪時表示，他覺得不意外，因為國民黨在這個地方，長期也沒有培養其他人才，「所以顏寬恒前委員要宣布參選，可能國民黨也找不到其他人了」。

國民黨人士表示，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請，而國民黨徵召作業要由中常會通過完成提名，最晚在17日的中常會將確定人選。

國民黨人士指出，民進黨所提名的林靜儀過去的言行，大家都會檢驗，在地鄉親對空降的人也很陌生，期待有在地的優秀人選為鄉親服務。

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