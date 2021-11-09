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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍批顏寬恒「輸不起」　柯文哲：陳其邁還不是一樣？

記者袁茵／台北報導

台中第二選區立委補選將在2022年1月9日投票，林靜儀競選總部主委、前台中市長林佳龍8日表示，國民黨候選人若將對手罷免後又跳出來參選，普遍社會印象是輸不起，暗批前立委顏寬恒。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲9日直言，這樣講顏寬恒，但高雄市長陳其邁「還不是一樣」？

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲9日赴台北市議會備詢，國民黨籍台北市議員王欣儀提到，身為林靜儀競選總部主委、前台中市長的林佳龍暗指顏寬恒若出來選是輸不起，被網友酸說在罵陳其邁，這樣的主委是否稱職？是加分還是扣分？

柯文哲回應，這個他沒有意見，選舉最後就是交由選民決定，「其他⋯對啦！你這樣講顏寬恒，但陳其邁還不是一樣？這條我倒是同意，就當作政治口水戰，剩下交給選民決定就可以。」

針對國民黨傳出要徵召顏寬恒參加補選，林佳龍8日受訪時指出，尊重每個人參選的權利，特別要呼籲的是「疼惜陳柏惟，支持林靜儀」，國民黨候選人若將罷免形成選舉延長賽，將對手罷免後又自己跳出來參選，普遍社會的印象是輸不起，人選都有參選權利，但也呼籲市民能夠選出優秀人才，並全力推薦支持林靜儀來接棒未完成的任期。

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