周玉蒄秀公文再爆顏家服務處遭法拍　還霸佔法拍屋不搬

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

媒體人周玉蔻近日槓上顏家，除了指控大甲鎮瀾宮董事長是神棍、欠債6000萬10年脫產不還，她9日再度爆料顏家服務處不付息繳款遭法拍，還霸佔法拍屋不搬。

周玉蔻表示，配合「冬瓜爸」脫產倒債6000萬也就罷了，顏寬恒還在打著顏清標家族的「招牌」霸佔法拍屋，法院公告在案，證據確鑿，這種人還有資格競選立委？莫要褻瀆神明了，顏清標一家退出政壇！退出鎮瀾宫！

周玉蔻還說，這棟位於沙鹿的4層樓法拍屋，原所有權分屬顏家人，因為不付息繳款遭銀行索債申請法拍，顏清標和兒子女兒卻佔著房子做「服務處」不肯搬離，逼得法院公告不能點交，法拍今年8月13日第3次流標。

根據顏清標立委任內最後一次財產申報資料顯示，債務多達1億8千多萬餘元，最大債權人就是國泰、華南兩家銀行。金管會今（9日）表示該銀行依規辦理催款動作。

▼周玉蔻爆料，顏家霸佔法拍屋。（圖／翻攝周玉蔻臉書）



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