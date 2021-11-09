警政署要查「誰在封口」　周玉蔻：顏清標注意！莫妄動

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

自陳柏惟被罷免後，資深媒體人周玉蔻槓上顏家，多次在政論節目和臉書指控顏家欠債10年、脫產不還，並稱爆料者不敢接電話、不願再受訪。警政署今（9日）表示，已請台中市政府警察局立即主動深入調查是否涉及暴力恐嚇等情事，並指派刑事警察局支援偵辦，務求嚴正執法、防制暴力。對此，周玉蔻喊話，「顏清標注意了！莫要妄動」。

周玉蔻在臉書貼出警政署的新聞稿。警政署表示，除請台中市政府警察局主動聯繫該案相關當事人，訪查遭受恐嚇過程及事證，據以偵辦外；當事人如有安全疑慮，也會妥適規劃勤務，確保當事人及其家屬人身安全。

警政署強調，警察肩負治安維護責任，保護民眾人身安全，不受任何暴力威脅、恐嚇責無旁貸，對於任何治安問題，均會秉持治安專業、嚴正執法、除惡務盡的決心，採取主動、積極的作為因應，以保障社會安全、安定民心。

周玉蔻為警政署加油，並喊話顏清標「顏清標注意了！莫要妄動」。周玉蔻日前除了在臉書發起「搶救大甲媽」，還指控顏清標欠錢6000萬10年不還，又用脫產方式逃避債主依法申請台中地方法院強制執行，而顏寬恒年紀輕輕幫爸爸脫產不還債，不誠實、信用破產、人格扭曲，欠債10年、脫產不還，比「肇事逃逸」還惡劣沒廉恥100倍，陳柏惟至少賠錢道歉得到當事人諒解了，「你們顏寬恒父子咧？！選立委？！真敢哪！」

至於顏寬恒是否參選台中第二選區立委補選，他至今尚未公開表態。據了解，顏寬恒將於今（9日）晚間7點10分，在現任國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣以及台中市長盧秀燕陪同下，在沙鹿服務處宣布投入中二選區補選，營造藍營大團結氣勢，稍早服務處也發出採通表示晚上7點10分有「重大事件宣布」。