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學生問魚跑哪去了！老師「邏輯思考有問題？」被戰爆　網驚：天才

▲學生問魚跑哪去了！老師公審「邏輯思考有問題？」　網怒戰爆。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

▲學生好奇，「魚跑去哪裡了」。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

記者周亭瑋／綜合報導

一名老師發文抱怨，某位學生寫作業每題都要問，甚至指著圖中的空魚缸，問說魚跑去哪裡了，讓她忍不住吐槽，「邏輯思考能力有問題嗎？」沒想到，一席話引起網友撻伐，紛紛怒回「魚都跑到老師的腦袋了」、「拜託您不要誤人子弟，扼殺青年學子」。

老師在「小一聯盟」貼出學生作業的截圖，只見題目上是個空的魚缸，要求答出裡面有幾條魚，該名學生看完，立刻跑到她面前，童言童語地問「老師，這條魚跑到哪去呢？」

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聞言，她下意識回，「我怎麼會知道這條魚跑去哪了呢？」同時，也忍不住在網上抱怨，「現在的孩子是怎麼了，邏輯思考能力有問題嗎？不是不願意教他，而是這孩子每題都問，問了才願意寫，自己都不動腦想一下，況且這題目並不難啊！」

怎料討拍文引爆戰火，大票網友氣得留言，「有這種想法真不配當老師」、「老師您可以教小孩要遵守上課秩序，解釋沒辦法為了他一個人花太多時間，而不是給他貼上邏輯有問題的標籤」、「希望我兒子不會遇到這款老師」、「總結，不適任當老師的應該淘汰掉」、「思考僵化已無法應付靈活的提問，還會惱羞成怒時，就表示要再進修或好好休息了」、「我懷疑被你吃掉了，可是我沒有證據～」。

▲學生問魚跑哪去了！老師公審「邏輯思考有問題？」　網怒戰爆。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

▲不少家長氣罵、嘲諷老師，但也有人能理解背後辛酸。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

不過，部分人則緩頰，表示「我家小孩也是，作業寫一題就問一次，一個小孩還好，重點是兩個開始覺得吵，更何況老師對付的不是一個兩個，小孩們又是有樣學樣，真的會情商衰竭」、「不要一味說老師不好，真的有些小孩是為了問而問，本身也不愛動腦，上課就是老師說一句問一句：為什麼？是真的擾亂班上秩序那種」、「可能老師的表達能力沒那麼婉轉，我覺得現在的課綱強調閱讀能力、理解思考，這部份的責任絕對不在於老師，而是在於家長，所以爸媽們剛好能反思，對於自家孩子的閱讀陪伴是否真的有做足？不需要一直檢討這位老師」。

也有網友肯定該名同學，直呼「他不只看到表層的問題，還思考到更深一層問題的背後，是個小小哲學家」、「我覺得很可愛阿，這就是孩子的世界，很單純，請蹲下來和他／她用同一高度看世界，再引導他們長大」、「好棒的孩子，會主動思考」、「學生可能需要資優輔導」。

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