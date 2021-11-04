國小淫師「教室當場性侵」3年逾230次！15女生遭玷污　遭判死緩

▲江蘇一男師20次性侵女學生。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省鹽城市一名51歲的小學男教師對3名學生，實施了共計20次性侵，對包含上述3名學生在內的15名學生實施了230餘次猥褻犯罪行為。近日，鹽城市中級人民法院經審理後，一審判處該男教師死刑，緩期2年執行。

據《現代快報》報導，從2017年9月起，涉案男教師是班主任兼語文老師。法院審理查明，2017年9月至2020年7月，男教師利用自己班主任兼語文老師的身分，對3名學生實施了共計20次性侵，對包含上述3名學生在內的15名學生實施了230餘次猥褻犯罪行為。15名被害女生在案發時均不滿14歲，初次遭受性侵時均不滿12歲。

案發後，有證人表示，涉案男教師經常在課桌旁摸女生，班上的女生幾乎都被男教師用這種方式摸過，男教師又經常喊2名遭性侵的女生到教學樓的3樓課室和樓梯口。

還有證人表示，涉案男教師也經常喊兩2名遭性侵的女生去他的宿舍，理由一般是拿試卷。2名女生剛出去，男教師就跟著出去，之後等2名女生進教室後一會，男教師才進教室。

在法庭上，涉案男教師自認，自己無論是從法律角度還是道德角度都是不可原諒的，請求判處死刑。

法院判決指，涉案男教師姦淫不滿14歲的幼女，並以摸胸、摸下身等方式猥褻兒童，且部分犯罪行為在公共場所 ( 課室 ) 當眾發生，情節惡劣。法院判決男教師犯性侵罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑15年；數罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並對其限制減刑。