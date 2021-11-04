　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國小淫師「教室當場性侵」3年逾230次！15女生遭玷污　遭判死緩

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲江蘇一男師20次性侵女學生。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省鹽城市一名51歲的小學男教師對3名學生，實施了共計20次性侵，對包含上述3名學生在內的15名學生實施了230餘次猥褻犯罪行為。近日，鹽城市中級人民法院經審理後，一審判處該男教師死刑，緩期2年執行。

據《現代快報》報導，從2017年9月起，涉案男教師是班主任兼語文老師。法院審理查明，2017年9月至2020年7月，男教師利用自己班主任兼語文老師的身分，對3名學生實施了共計20次性侵，對包含上述3名學生在內的15名學生實施了230餘次猥褻犯罪行為。15名被害女生在案發時均不滿14歲，初次遭受性侵時均不滿12歲。

案發後，有證人表示，涉案男教師經常在課桌旁摸女生，班上的女生幾乎都被男教師用這種方式摸過，男教師又經常喊2名遭性侵的女生到教學樓的3樓課室和樓梯口。

還有證人表示，涉案男教師也經常喊兩2名遭性侵的女生去他的宿舍，理由一般是拿試卷。2名女生剛出去，男教師就跟著出去，之後等2名女生進教室後一會，男教師才進教室。

在法庭上，涉案男教師自認，自己無論是從法律角度還是道德角度都是不可原諒的，請求判處死刑。

法院判決指，涉案男教師姦淫不滿14歲的幼女，並以摸胸、摸下身等方式猥褻兒童，且部分犯罪行為在公共場所 ( 課室 ) 當眾發生，情節惡劣。法院判決男教師犯性侵罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑15年；數罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並對其限制減刑。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面
快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診「病況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

魚鍋撈出染血OK繃…女客要求廚師驗血！一查竟患「梅毒」崩潰

北京冬奧志願者申請人數破百萬　需完成抗寒15公里徒步越野訓練

「Z字母項鍊」代表張高麗？彭帥曾說：有特別意義「但不能說」

國小淫師「教室當場性侵」3年逾230次！15女生遭玷污　遭判死緩

彭帥不倫案影響　張高麗親家「信義系」股價重挫一日蒸發近700億

陸再增103例本土感染！遍布17省份「已連兩天破百」

Delta攻入北京！本土已39人確診　全家染疫接觸逾600人

江漢明珠仙桃市　夢裡水鄉迎台商

網友捧成女神！2寶媽玩直播太上癮　老公暴怒「關掉美顏」慘了

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

魚鍋撈出染血OK繃…女客要求廚師驗血！一查竟患「梅毒」崩潰

北京冬奧志願者申請人數破百萬　需完成抗寒15公里徒步越野訓練

「Z字母項鍊」代表張高麗？彭帥曾說：有特別意義「但不能說」

國小淫師「教室當場性侵」3年逾230次！15女生遭玷污　遭判死緩

彭帥不倫案影響　張高麗親家「信義系」股價重挫一日蒸發近700億

陸再增103例本土感染！遍布17省份「已連兩天破百」

Delta攻入北京！本土已39人確診　全家染疫接觸逾600人

江漢明珠仙桃市　夢裡水鄉迎台商

網友捧成女神！2寶媽玩直播太上癮　老公暴怒「關掉美顏」慘了

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

《天堂W》伺服器還是爆…開服首日排隊潮湧現　紅變課長瘋狂出爐

真有這種病！一碰就喊痛疲累沒精神 　小心「公主病」上身

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

2寶媽玩直播太上癮　老公怒關美顏

55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯

陸連兩日新增破百病例！遍布17省份

彭帥不倫案影響 張高麗親家「信義系」股價重挫一日蒸發近700億

江漢明珠仙桃市　夢裡水鄉迎台商

北京本土已39人確診　全家染疫接觸逾600人

國小淫師教室當場性侵3年逾230次！15女生遭玷污

一天喝10杯奶茶　男顱內血栓住院

陸第一網紅李子柒持續停更維權 大股東杭州微念220萬股權遭凍結

彭帥成敏感詞　網改聊「彭于晏好帥」

怕！女客吃出染血OK繃　一查廚師患梅毒

彭帥爆被前副總理性侵！陸網友想吃瓜「4個不敢」

陸網壇女將彭帥控前高官性侵　老婆還幫把風

更多熱門

相關新聞

心疼彭帥　律師2案例揭權勢性侵

心疼彭帥　律師2案例揭權勢性侵

中國女子職業網球運動員彭帥自曝與75歲的中國國務院前副總理張高麗發生不倫戀，掀起國際關注。時代力量決策委員、律師陳孟秀3日表示，「今天（指3日）看到關於彭帥的新聞，看著她的文字，心裡覺得相當心疼」，因為權勢性侵往往會讓受害者掉入無止盡的惡性循環之中。

11歲女兒被惡警性侵　爸舉報1年後死亡

11歲女兒被惡警性侵　爸舉報1年後死亡

12歲女童懷孕產子　生父是16歲親哥

12歲女童懷孕產子　生父是16歲親哥

16歲妹遭舅舅性侵！媽勸女兒當小妾：妳已經是破鞋了

16歲妹遭舅舅性侵！媽勸女兒當小妾：妳已經是破鞋了

6歲女全裸陳屍蘋果樹　遭13歲男性侵

6歲女全裸陳屍蘋果樹　遭13歲男性侵

關鍵字：

江蘇鹽城性侵教室學生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

睡不好？晚餐「吃這6種食物」好眠到天亮

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面