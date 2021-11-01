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11歲男孩車禍醫院流浪10天　母親冷回：自身難保，沒時間來接他

▲11歲的小軍（化名）車禍住院後，母親不聞不問引起外界關注。（圖／翻攝華商報）

▲11歲的小軍（化名）車禍住院後，母親不聞不問引起外界關注。（圖／翻攝華商報）

記者魏有德／綜合報導

貴州一名11歲男孩10月3日車禍後住進醫院，同房的生病孩子家長楊先生發現，這段期間孩子們玩在一起，卻從未發現男孩的家長來看過他，無意中問起護士，才知道這名孩子已經被丟在醫院裡超10天，住院期間一直是肇事車主雇看護工來照顧，就連孩子已經達到出院條件，仍沒有人來接他回家，令楊先生十分納悶。

▲11歲的小軍（化名）車禍住院後，母親不聞不問引起外界關注。（圖／翻攝華商報）

▲性格內向的小軍在醫院看著同情他的其他病患家屬送他的書籍。（圖／翻攝華商報）

《華商報》報導，經楊先生私下探詢，這名小男孩一直沒有人照顧，平時也是醫生和護士給他買吃的。楊先生很難過，不知道男孩的母親為何會對自己的孩子不聞不問，「作為父母，小孩要自己照顧好，自己的小孩是自己的肉，都不心疼的話，太講不過去了。」

據了解，這名小男孩叫做小軍（化名），即便已經11歲，身高仍只像七八歲的孩子，性格也很內向，面對外界的關心，男孩僅害羞地表示，「現在媽媽不在，在他住院期間，媽媽來過。」

治療小軍的曹醫生表示，小軍在過馬路時被一輛轎車撞到，傷情比較嚴重，「經過這段時間的治療，目前已經可以出院回家休養了，據了解，孩子的父親已經過世。」

金陽醫院神經外科主治醫師曹政也提到，入院後都是肇事方的人在這裡照顧，他母親一直說，家裡面比較忙來不了，肇事方完成照顧責任後，「電話聯繫他母親，她也不來，一直以家裡面比較忙，事情比較多為理由，孩子目前處於一個沒有人照顧的情況。」

楊先生聯繫上小軍的母親時，小軍母親冷淡地表示，孩子還沒康復，而自己在外省，有事情要處理，目前回不來，「孩子很重要，我現在的事情也很重要，我現在跟你說實話，雖然他只是孩子，但我現在自身都難保。」

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