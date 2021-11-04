孩書局吵買「彩色滅鼠板」爸疑惑　家長秒懂：國小現在超流行

▲滅鼠板是紓壓的玩具。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親昨帶著孩子到書局買東西，結果女兒拿了一個叫「滅鼠板」的東西，要求他結帳，不明所以的他脫口說「家裡又沒有老鼠」，惹得櫃台妹妹笑出聲；有趣的是，不少家長見到本尊秒懂，直呼「國小現在超流行這個。」

這名父親在「爆怨2公社」提到，昨日到書局買魔鬼氈，孩子拿了叫「滅鼠按按樂」的商品，放櫃台要他結帳，而他下意識想阻止，直呼「家裡又沒有老鼠，妳不要看它漂亮，就覺得是玩具啊！」

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此話一出，旁邊兩位店員妹妹瞬間噗呲一笑，讓他不禁疑惑，「你們知道這是什麼東西嗎？滅鼠？」對此，不少家長一眼便認出，這是在孩子界正夯的玩具，「小學生很流行這個」、「這是紓壓玩具，滅鼠的文字大概取用於像打地鼠一樣的意思」、「我兒子很喜歡戳」、「我女兒也很愛這個，她有一個很大的蝴蝶可以戳」、「現在到處都看到這個，很流行的感覺」、「說實話是蠻紓壓的，那天小孩講不聽，我生氣說要打人，他扔這給我，我就默默到旁邊按，跟氣泡紙原理很像」、「我家很多」。

另外，不少網友則說，「這不就跟麥當勞杯蓋上的凸起很像，我都戳那個」、「兩人對戰，輪流按壓，每次可按3個以內，按到最後一個的人輸」、「滅鼠先鋒，書局賣很貴，網路買才20而已」、「沒爬文還以為按一個可以死一隻老鼠，結果是玩具」。