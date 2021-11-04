國小女兒造句太誠實！媽媽被出賣大驚「毀了」　爸爸逃過一劫

▲國小女兒造句練習，讓媽媽看了驚覺「完了毀了」...（示意圖／取自pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

孩子的童言童語，有時真的令父母汗顏。一位年輕媽媽在臉書貼出女兒練習造句的作業，崩潰直呼「請問各位廢友，這個如何處置？」結果貼文一出，笑翻所有人，有7000多人按讚、近700則留言，還有網友發現照片最右邊的亮點，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢社團」貼出照片，從中可見一份國語試卷的「句型練習」試題，要讓學生練習「有時候」的句型，怎料孩子在空格中填道「媽媽生氣時，有時候打人，有時候罵人；有時候跪地，有時候罰站。」

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更令原PO傻眼的是，下一題「造句」練習，須以「除了......同時也......」為題，怎料孩子竟誠實寫下「媽媽除了打我，同時也會打爸爸。」一秒出賣媽媽平時在家中的模樣，讓她不禁崩潰直呼「完了毀了！」

▼媽媽PO出考卷，要廣大網友評評理；點圖可放大。（圖／爆廢公社）

許多人紛紛笑說，「家庭教育真好，小孩好誠實」、「媽媽徹底被小孩黑了」、「這樣下去，老師知道得太多了」、「好好笑，一看就知道是四上的國語」、「小孩陰影很重」、「爸爸：逃過一劫」、「不寫，被媽媽打，寫了，還是被媽媽打」。

其中，還有眼尖網友發現，照片中最右邊一道短語練習題寫下「爸爸不打人」，跟其他題的媽媽形象形成強烈對比，讓不少人想問「這是爸爸教寫的作業嗎？」掀起討論。

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