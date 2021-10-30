蘇貞昌指禁美豬難入CPTPP　賴士葆批：公投打入政黨之爭是錯謬

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（29日）答詢時表示，台灣正在申請參加CPTPP「如果台灣說禁美豬，怎麼去申請參加？」，國民黨立委賴士葆30日批評，四大公投都受到主流民意支持，尤其是過半的民進黨員都反對萊豬進口的政策，「將公投打入政黨之爭是絕對的錯謬」。

賴士葆今天在臉書質疑，蘇貞昌昨天在立法院打恐嚇牌，強調若通過反美萊豬進口的公投，想加入CPTPP等於不可能，擺明政府為了經貿考量犧牲人民的健康。為什麼蔡政府完全失憶在野的時候所堅持的瘦肉精零檢出？執政了卻要懲罰地方政府的瘦肉精零檢出的政策？為什麼泰國政府可以為了保護人民健康，反對美國萊豬進口犧牲經貿利益，寧願被美國懲罰兩百多億的關稅優惠？

賴士葆批評，對於與主流民意對立的錯誤政策，民進黨把弓拉滿，運用國家機器，利用行政資源砸大錢擋公投，要下鄉進行百場的反公投洗腦論述，卻不檢討失誤的政策。台灣民意基金會的民調顯示，四大公投都受到主流民意支持，尤其是過半的民進黨員都反對萊豬進口的政策，連自家人都反對的政策要如何說服其他？

賴士葆強調，全世界160個國家禁止使用萊克多巴胺，不讓人民吃到有毒的東西是普世的價值，更是政府責無旁貸的責任，這樣的價值觀跳脫藍綠，民眾的要求很卑微，只是希望維護自己的健康。四大公投捍衛的是民生、環保、民權，硬要泛政治化，將公投打入政黨之爭是絕對的錯謬。