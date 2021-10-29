批反萊豬公投　蘇貞昌：台灣禁止怎麼參加CPTPP？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬等4大公投案將在12月18日登場，行政院長蘇貞昌29日在立法院答詢時表示，我國正在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），其中11個成員國全部開放，倘若反萊豬公投通過，台灣說禁止進口，怎麼去申請參加？

立法院今天繼續邀請蘇貞昌進行施政總質詢，民進黨立委趙天麟會中談及，應該對不適切的公投投下不同意票，我國在一定容許量之下開放萊豬進口，但也在行政作為上透過豬肉儀表板等措施把關，倘若反萊豬公投案通過，是否會影響我國參加CPTPP？

蘇貞昌表示，政府開放符合國際標準、科學證據、安全容許量的萊豬進口，是因為全世界有100多個國家都這樣做，台灣置外於世界，又怎麼能走向世界？何況這過去是與美國之間的貿易障礙，而總統蔡英文宣布開放後，美國立刻恢復談判，台灣就可以更進一步走向世界，同時拓展台美貿易。

蘇貞昌說，國民黨過去開放含萊克多巴胺的牛進口，現在卻反對豬進口，這是矛盾，而現在台灣正在申請參加CPTPP，11個成員國通通開放進口，如果台灣說禁止，怎麼去申請參加？為了走向世界、拓展國際貿易，政府一定嚴格把關，請國人放心，絕對符合安全標準，至於廠商是否要申請進口，也尊重廠商。