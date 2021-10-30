LIVE／迎戰公投！　蔡英文籲「4個不同意」、首場公投說明會登場

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選4大公投案將在12月18日登場，民進黨訴求「四個不同意，台灣更有力」，今（30日）上午10點舉行首場公投說明會，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦輪番上陣宣講。現場最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民進黨為迎戰年底公投，今天啟動全台百場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，首發場選在執政縣市桃園，第二場則將在周日於屏東登場，由黨內要角擔任講師，呼籲支持者對4公投案投下不同意票，讓「台灣更有力，不會亂下去」。

根據民進黨規劃，今天公投說明會首發場由民進黨立委羅致政擔任主持人，上午10點先由民進黨秘書長林錫耀、桃園市立法委員湯蕙禎、黃世杰、鄭運鵬致詞，10點半鄭文燦登場後，將會播放行政院影片並介紹蘇貞昌出場，最後壓軸是蔡英文登台演說，最後一起呼口號，活動預計11點半之後落幕。

至於周日在屏東縣舉辦的第二場公投說明會，則由民進黨立委林宜瑾擔任主持人，包括副總統賴清德、屏東縣長潘孟安、立委伍麗華和有志角逐2022屏東縣長初選的立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均將登台致詞，農委會主委陳吉仲、民進黨副秘書長林飛帆也會出席。