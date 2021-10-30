批蔡政府選舉才想到軍公教　孫大千：證明民進黨眼裡只有選票

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌28日院會拍板軍公教人員的調薪方案，調整幅度高達4％，創下25年來新高。對此，前國民黨立委孫大千表示，這只是再一次的證明，民進黨的眼中只有選票，沒有人民，「只有在面臨選舉的時刻，才會又想到軍公教的存在。」

對於軍公教調薪，孫大千指出，如果真的這麼在乎軍公教，當時為什麼要狠心大砍軍公教的退休年金？為什麼綠營政客在年改過程中還要羞辱污名軍公教？如果真的這麼在乎軍公教，為什麼要政府中增設一大堆政治任命的職位，扼殺了體制內文官的升遷機會呢？

孫大千指出，如果真的這麼在乎軍公教，民進黨政府才剛剛拍板定案，2022年基本工資調漲5.21%，為什麼軍公教的調薪只有4%呢，「這算是一種施捨嗎？」

蘇貞昌29日赴立法院備詢前受訪表示，台灣經濟成長全民努力，創11年來新高，成果應該全民共享。我們調整勞公基本工資，調整軍公教的待遇，應該是給予努力的一種肯認，也希望能帶動民間、企業、公司，都能夠給員工加薪，帶動整個繁榮，「如果國民黨反對，就請直接說出來」。

對此，孫大千表示，國民黨當然不反對為軍公教調薪，但是反對的是民進黨自以為用施捨式的調薪，就可以收買軍公教的人心，這才是徹底的踐踏了軍公教的尊嚴，「蘇貞昌眼中看到的究竟是軍公教的待遇，還是軍公教的選票呢？」