民進黨公投說明會首發場明登場　6分鐘前導影片曝光

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選4大公投案，將在12月18日投票，民進黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會首發場明（30日）在桃園區三民運動公園登場，民進黨主席、總統蔡英文和行政院長蘇貞昌將上陣宣講。民進黨29日提前公布長達6分半的「施政大進步、台灣更有力」前導影片，闡述民進黨政府政績外，也重申「增加燃氣、大減空污、加乘綠能、去除核能」的能源政策目標，並由蔡英文獻聲呼籲「讓台灣一天比一天更好」。

根據民進黨規劃，在年底前將舉辦百場公投說明會，周六先在桃園舉行首場座談會，蔡英文、蘇貞昌將出席說明「4個不同意」投票意向；次場則是周日在屏東縣登場，副總統賴清德將出席。

綠營人士指出，自從23日台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，讓綠營內部焦慮感爆發，因此改變原本待11月中旬全代會落幕後再舉行公投座談的計畫，提前在10月底舉行首發場，正面迎戰公投案；蔡英文日前也在民進黨中執會下令全黨捍衛公投，投下4個不同意票，批評現在國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家的發展，民進黨絕對要站出來捍衛。

此外，民進黨今天也釋出公投說明會「施政大進步、台灣更有力」前導影片，民進黨發言人顏若芳表示，希望透過影片讓民眾更瞭解民進黨政府在這段時間的政策與作為，並進一步對公投做論述，也希望大家對年底公投案投下「4個不同意」票，讓台灣更有力。

顏若芳指出，這支政績影片闡述民進黨政府這段時間以來的執政成績，包括「團結防疫，世界看見台灣」以及「台美更友好，一起護民主」，另在社會福利部分，影片也列舉多項蔡政府上任以來的多項福利措施，最後向人民報告，民進黨的發展綠能的成果與規劃，以「增氣」、「減煤」、「展綠」、「除核」，計畫以「加減乘除：增加燃氣、大減空污、加乘綠能、去除核能」四項概念，藉以完成能源轉型，達到穩定供電、降低空汙、打造非核家園，並且跟上世界淨零碳排轉型趨勢。

▲民進黨主席、總統蔡英文呼籲公投「4個不同意」。（資料照／民進黨提供）