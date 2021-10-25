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屏東嬤代步三輪車滑落排水溝　警不顧泥濘跳下救援

▲里港警分局警員楊杏杰、巡佐康榮華合力將三輪腳踏車抬上路面 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局警員楊杏杰、巡佐康榮華合力將三輪腳踏車抬上路面 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

70歲林姓阿嬤騎乘三輪腳踏車撿拾資源回收，日前，三輪車不聽使喚衝入路旁芋頭田排水溝內，里港警方獲報，不顧汙泥，兩名員警立馬跳下排水溝抬起三輪車，雖氣喘噓噓，衣服沾了泥巴，看到阿嬤露出笑臉，連連道謝，再辛苦也值得

▲里港警分局警員楊杏杰、巡佐康榮華合力將三輪腳踏車抬上路面 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局警員楊杏杰、巡佐康榮華合力將三輪腳踏車抬上路面 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警分局泰山所於日前接獲報案，有一名婦人的三輪腳踏車滑落田間排水溝，警員楊杏杰獲報立即前往處理，三地門分駐所巡佐康榮華也到場支援。

警方到場發現是一台三輪車滑落至芋頭田間排水溝，一名婦人站在路邊徬徨無措、孤立無援，員警了解狀況後，立即跳入排水溝協助將三輪腳踏車抬起移置路面。

據悉，70旬嬤從事資源回收業，平常都騎乘這台三輪車到處撿拾回收，當天經過該路段，下車時三輪車突然往前滑行，阿嬤年紀老邁手腳不靈活，只能眼睜睜看著三輪車滑落芋頭田間排水溝卻無能為力，幸警方協助，不顧雙腳踏入泥濘芋頭田合力將腳踏車抬至路面，讓阿嬤繼續使用。

里港警分局長鄭頴聰肯定同仁奮不顧身助人態度，值得同仁學習，呼籲民眾，若發現生活周遭有任何需要協助的人事物，請立即撥打110報案專線，警方會立即派員協助。

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