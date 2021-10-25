警專招生片「豬肉攤」男主角　竟向詐騙集團索賄35萬

▲瑞芳分局前偵查佐賴柏瑞，向詐騙集團索賄，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

前瑞芳分局偵查佐賴柏瑞，在警察學校2018年招生海報中化身肉販、臥底市場，還寫著「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限。」頗獲好評。但他竟利用職務之便，向詐騙集團索賄35萬元。一審將他判刑5年、二審加重改判6年。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，賴男月薪約6、7萬元，但他每月沈迷運彩約3萬元，並且好玩刮刮樂，呼朋引伴吃喝飲酒，生活開銷無度，經常向同事、友人借錢並積欠借款。而他因為偵辦詐欺業務，了解詐欺集團成員輕易就能取得大筆金錢，竟把歪腦筋動到向詐騙集團索取賄賂。

他2017年4、5月間，因為偵辦詐騙集團案件，透漏偵辦某件詐騙集團車手案件的內容，給予詐騙集團的林姓女子，還說自己掌握了不少相關人為共犯，林女擔心擔心同夥被逮，希望賴男將案件壓下，賴男就以借款為由，分別兩次索取20萬、15萬的賄賂。賴男還搬出「小隊長要借錢」為幌子，順利取得一共35萬元的賄賂。

不過相關被告卻自行到案，也因為毒品等案件被逮捕羈押，檢方也查出他們另案，這才發現賴男故意隱匿案情不報。全案爆發後，賴男聯絡行賄的林女家屬，返還35萬元，說這是返還借款，要跟對方「交個朋友」，希望能「睜一隻眼、閉一隻眼」。檢方仍依照《貪污治罪條例》提起公訴。

一審認定有對價關係，但認為賴男僅貪圖1萬多元的利息，金額不高，因此依法減刑，最後一審判刑5年、褫奪公權3年。案件上訴二審，高等法院認為他是被查獲後才退還35萬元，但仍不影響成立「違背職務收賄罪」，因此二審將他改判6年、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。