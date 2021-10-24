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東港3年一科迎王祭典24日開展　「機動派出所」提供貼心服務

▲迎王祭典期間，東港警分局在東隆宮設機動派出所服務信眾 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲迎王祭典期間，東港警分局在東隆宮設機動派出所服務信眾 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2021屏東迎王」第一場東港迎王於今(24)日起展開為期8天活動，早上東港鎮內已出現大批信眾，出現萬人空巷景象；為服務來自全國各地信眾，東港警分局特別於東隆宮廣場設置「機動派出所」，另因活動期間需大批警力、義警、民防、義交及志工協助相關服務，為慰勞執勤員警與協勤民力及志工辛勞，也增設「警察行動休息補給站」，提供執勤人員隨時補充能量維持體力，貼心服務深受執勤同仁的肯定，直呼「祝感心ㄟ 」。

▲迎王祭典期間，東港警分局在東隆宮設機動派出所服務信眾 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲迎王祭典期間，東港警分局在東隆宮設機動派出所服務信眾 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局表示，機動派出所(臨時派出所)主要係對於迎王期間前來參香民眾，如需警方協助或報案，可在第一時間提供各項警政服務；另為體恤同仁辛勞，每日於「行動補給站」補充提供熱食、礦泉水、飲料、茶點、麵包、水果等，讓同仁及民力隨時補充體力，希望同仁體會上級長官對警政工作的熱心與支持，更加倍付出更多心力來為民眾服務，更期盼同仁都能照顧好自身體力，帶著「服務心」的精神，做好警察任務。

東港警分局長林文煜表示，感謝同仁及各民力伙伴長期對轄內治安及交通維護的付出，期許在迎王祭期間展現各項服務精神，更期勉大家繼續與東港分局員警攜手努力，透過迎王祭典期間安全維護工作執行及為民服務作為，讓民眾快樂參與迎王祭活動，體驗屏東宗教之美。

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