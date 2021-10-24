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婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

應疫情微解封，台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司於24日再度攜手合作，配合台南性平月，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動遠東百貨台南成功分公司一推出報名資訊即秒殺額滿，響應熱烈，活動現場除了有小小警察制服及迷你警用機車供小朋友體驗，主辦單位還精心設計活動單元寓教於樂，「反毒小尖兵」主題活動係由警察局犯罪預防科介紹新興毒品種類及態樣，教導學童勇於拒絕陌生人或來路不明的物品。

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「交安小騎士」主題活動則配合迷你警用機車體驗，讓小小警察透過實際駕駛經驗，培養正確的交通安全觀念及良好的駕駛習慣；「特殊警力裝備展示」由警察局保安警察大隊特殊任務警力編組提供民眾體驗平時不常見之警察重裝備。

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「婦幼小學堂」由警察局婦幼警察隊及第一分局辦理有獎徵答活動，開放現場民眾搶答，並贈送精美宣導品，大朋友、小朋友齊聲大喊「選我！選我！」現場熱鬧滾滾。

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧表示，近年來性別平等議題備受重視，也是世界潮流趨勢，為加強民眾性別意識，藉由本次活動，傳達性別主流化及性別認同概念。警方除了查緝犯罪以外，犯罪預防宣導活動也是重頭戲，今天舉辦「性別平權有愛無礙暨反毒向毒品說NO」犯罪預防宣導活動，希望大家都能玩得盡興，也能將人身安全的寶貴觀念帶回家分享給家人及朋友，警民共同守護每一位兒少安全，讓國家幼苗順利成長茁壯。

▲台南市警察局、婦幼警察隊與遠東百貨台南成功分公司再度攜手合作，以「性別平權有愛無礙」為題，共同打造孩童最喜愛的「小小警察」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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