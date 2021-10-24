講電話吵架約出來談！一派搭船、一派開車　10人碼頭大亂鬥

▲車窗被砸破 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

原本認識的曾姓等10名男子，因朋友間講電話產生摩擦，24日下午相約在東琉碼頭談判，一言不合互毆，兩台自小客車受損，其中一台是奧迪7。轄區的東港警方獲報趕到，已不見鬥毆民眾，調閱監視器，24日晚間已逮獲6名男子，訊後將依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。今天下午東港迎王祭典開鑼，警方特別調查，發現雙方均非參與迎王宮廟活動成員。

東港警分局今日下午15時50分許，接獲110民眾報案東港鎮東琉碼頭發生多人打架情事，立即啟動快打部隊馳赴現場處置，惟警力趕抵案發現場已無打架情事，緊急加派人員到場調閱路口監視器車追人，已先後逮獲雙方曾姓、何姓、李姓等8名滋事人員。

據悉，來自嘉義的何姓男子與住琉球的陳姓男子等人，雙方原本是彼此互相認識朋友，期間因講電話過程中發生摩擦，並約在東港鎮東琉碼頭前談判，何等6人分別開兩台自小客車南下，陳等人則搭船到碼頭，一言不合雙方大打出手，警方根據監視器已漏夜找到8人到案，陸續追查小琉球的2名男子到案，訊後將依法送辦。並同時約制、告誡雙方不得再有糾眾尋仇之舉，也加強巡守，避免發生報復情事。

▲偵查隊長石加宏說明偵辦過程。

東港分局強調，絕不容許不法分子挑戰警方執法決心，影響社會治安；將持續加強防制轄內各類不法犯罪，對於暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦，絕不寬貸。