3年一科屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊超吸睛

▲屏東迎王祭典期間，東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年1科的東港迎王祭典活動於24起到31日為期8天，屏東縣政府警察局長劉印宮因應參與盛典人潮眾多，責期東港警分局成立「女警服務隊」，於現場協助安全維護及為民服務等工作，讓信眾眼睛一亮，果然吸睛。

東港東隆宮迎王祭典，不僅是國內廟會盛事，更是東港人的集體生活記憶，更被信眾稱為「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」，因此縣警局長劉印宮特別重視，責期轄區的東港警分局成立「女警服務隊」。

東港警分局特別遴選8位女警服務隊成員，由巡官黃雯琦領軍，與警員劉芳雯、黃裕庭、吳潔盈、蔡馨儀、陳珮蓉、劉智佳、李亞倫共同組成，於迎王期間專責服勤，以為民服務為初衷，並兼負警察行動補給站、機動派出所及交通安全與預防犯罪宣導等任務。

昨天舉行請王儀式，參與信眾相當多，女警服務隊沿街步巡至各隊休息區提醒留意周遭財物避免遭竊，甜美的形象令信眾瘋狂，不少隊伍都爭相與女警隊合影，其中，更有不少喜好東方文化的外國朋友，精通外語的員警也不忘趁機做預防犯罪宣導，讓外國民眾感受熱鬧多元的廟會文化。

東港警分局長林文煜表示，迎王祭活動期間，分局成立女警服務隊，針對東隆宮周邊安全維護，防竊及交通管制多項服務，並以辦喜事歡樂的心情完成本次活動，也為美麗的東港鎮及廟會文化活動提升更好的形象。