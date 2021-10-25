　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3年一科屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊超吸睛

▲屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東迎王祭典期間，東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年1科的東港迎王祭典活動於24起到31日為期8天，屏東縣政府警察局長劉印宮因應參與盛典人潮眾多，責期東港警分局成立「女警服務隊」，於現場協助安全維護及為民服務等工作，讓信眾眼睛一亮，果然吸睛。

▲屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港東隆宮迎王祭典，不僅是國內廟會盛事，更是東港人的集體生活記憶，更被信眾稱為「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」，因此縣警局長劉印宮特別重視，責期轄區的東港警分局成立「女警服務隊」。

▲屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局特別遴選8位女警服務隊成員，由巡官黃雯琦領軍，與警員劉芳雯、黃裕庭、吳潔盈、蔡馨儀、陳珮蓉、劉智佳、李亞倫共同組成，於迎王期間專責服勤，以為民服務為初衷，並兼負警察行動補給站、機動派出所及交通安全與預防犯罪宣導等任務。

▲屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

昨天舉行請王儀式，參與信眾相當多，女警服務隊沿街步巡至各隊休息區提醒留意周遭財物避免遭竊，甜美的形象令信眾瘋狂，不少隊伍都爭相與女警隊合影，其中，更有不少喜好東方文化的外國朋友，精通外語的員警也不忘趁機做預防犯罪宣導，讓外國民眾感受熱鬧多元的廟會文化。

東港警分局長林文煜表示，迎王祭活動期間，分局成立女警服務隊，針對東隆宮周邊安全維護，防竊及交通管制多項服務，並以辦喜事歡樂的心情完成本次活動，也為美麗的東港鎮及廟會文化活動提升更好的形象。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
快訊／10點開搶BNT！排隊「1→8分鐘」網崩潰：卡死了
快訊／「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟盼基進派人參加補選
《魷魚》辣妹兵野外解放「渾圓雪乳」　網喊：想參賽
罷免門檻下修是「潘朵拉盒子」　她喊：民進黨早該聽柯建銘
鄧佳華又被冷凍！2字惹毛連千毅：他失控了
江俊翰拋震撼彈：是時候該走了！　曬背影道別
快訊／20號颱風「瑪瑙」生成！最新路徑曝光
11／2後會降一級？　陳時中秒給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3年一科屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊超吸睛

台中夫妻超市停車　遭控開門「撞凹隔壁車」　車主傻眼：敲不到啊

南澳大震搖超久　草屯髮廊店員顧客3人嚇得玩起「123木頭人」

2021新北市眷村文化節登場　向勞苦功高女力致敬

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

台東開放漂流木撿拾！10／25至11／23止2階段　限徒手禁機具

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

曾之喬直播脫衣..往內瞄：沒有很好看　起鬨拿出「柯佳嬿撞臉唐鳳照」XD

3年一科屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊超吸睛

台中夫妻超市停車　遭控開門「撞凹隔壁車」　車主傻眼：敲不到啊

南澳大震搖超久　草屯髮廊店員顧客3人嚇得玩起「123木頭人」

2021新北市眷村文化節登場　向勞苦功高女力致敬

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！　小小警察化身反毒小尖兵守護兒少安全

桃園景福宮建醮搭《魷魚遊戲》熱潮　闖關遊戲請主神當關主

台東開放漂流木撿拾！10／25至11／23止2階段　限徒手禁機具

台南做工行善團假日不歇　第158戶修繕完工

正對士北科效益未發酵　顧立雄豪宅鄰居轉手賠820萬

開箱全台最早耶誕城！新登場Kitty大氣球、歐風小鎮免費拍到明年

快訊／10點開搶BNT！排隊「1→8分鐘」越等越久　網崩潰：卡死了

棄打潮「可能是不想打第2劑」！醫憂：覆蓋率未達7成「國境難開放」

快訊／第12輪莫德納開搶！指揮中心下午2點說明

醫療量能達29萬！第二階段「疫苗需求量僅18萬人」　北市：盼多加人

汐止小黃跨雙黃線超車擊落機車騎士　運將酒測值0.91！

珍珠、芋圓加好加滿！手搖飲限時2天「喊6字」免費加料

機械停車位能見度高「但很多人不敢停」！網哀嚎：超怕刮到輪框

陸暴增本土「35+3」遍及9省　內蒙古額濟納旗0點起居家抗疫

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

地方熱門新聞

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

南澳大震店員顧客3人嚇玩「木頭人」

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊吸睛

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

婦幼小小警察出任務！

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會　吃屎哥衝上台鬧場

高雄新亮點又+1　「多納溫泉示範區」拚11月營運

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

即／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光

更多熱門

相關新聞

講電話吵架約出來　10人碼頭大亂鬥

講電話吵架約出來　10人碼頭大亂鬥

原本認識的曾姓等10名男子，因朋友間講電話產生摩擦，24日下午相約在東琉碼頭談判，一言不合互毆，兩台自小客車受損，其中一台是奧迪7。轄區的東港警方獲報趕到，已不見鬥毆民眾，調閱監視器，24日晚間已逮獲6名男子，訊後將依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

婦幼小小警察出任務！

婦幼小小警察出任務！

東港迎王祭典　「機動派出所」提供貼心服務

東港迎王祭典　「機動派出所」提供貼心服務

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

關鍵字：

2021東港迎王警察女警服務隊吸睛

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面