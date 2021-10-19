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寧願薪水變少也要「離開台積電」　過來人嘆：年紀到了自然會懂

工作,職場,加班,孤單,男性（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲為何會有人寧願降薪離開台積電，在Dcard引發討論。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

科技業是台灣社會少數薪資高於平均水準的產業，如果又是在「護國神山」台積電上班，更是走路有風，讓許多人稱羨，不過有一位從事科技業的網友卻在 Dcard發文表示，陸續聽到學長或同學轉職到國營事業，讓他好奇為什麼會願意降薪轉行，引發許多網友的討論。

原PO發文指出，剛畢業工作沒幾年，陸續聽到過去的學長或同學，有些開始轉職國營或中科院，其中不乏台積電、一線系統廠機構或外商客服設備，聽說原本薪水都還不錯，想請問怎麼會願意降薪那麼多，有什麼心路歷程嗎？

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網友回應表示，「健檢報告說明一切」、「科技業都拿工時換錢啊」、「錢賺夠了，被動收入不錯就找爽的工作了啊」、「就是壓力啊，誰不喜歡錢」、「國營/中科院就是給相對重視生活與家庭時間的人，工作細水長流，能久待比較重要」、「等你有家庭或是家裡有長輩需要這照顧，你也會想去國營或是中科院這種養老的地方 很多事情是金錢買不到的」。

▲家庭（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許多網友認為，當有家庭需要照顧的時候，薪水可能不再是選擇職場唯一的考量。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

還有一位網友表示，待過中科院、系統廠、一線IC，只能說工作到一定的階段，選擇就真的不是錢，但是還沒達到那境界不懂也沒錯，年紀到了自然會懂， 當然還是有極少數的天選之人，可以高薪（年薪200萬以上）不用扛責任，正常上下班顧小孩的。

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