她發現麥當勞「這樣點」比套餐便宜13元　員工認：確實如此

▲不少人不知道吃什麼東西時會選擇麥當勞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

麥當勞方便快速、品項又多，是不少上班族或學生最愛的選擇之一，因此每到用餐時刻或假日，都可見排隊長龍。不過近日有網友發現，在麥當勞點套餐竟然比使用「甜心卡」還要貴13元，也釣出麥當勞員工表示確有此事，貼文掀起討論。

一名女網友在Dcard以「我發現了一個驚人的秘密」為題發文，表示「麥當勞的套餐根本沒有比較便宜，好扯喔，扯爆，我被騙了那麼多年，我就一直在想，也才薯條加大而已，怎麼會140那麼貴，輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」

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原PO貼出的一張麥當勞的交易明細表可見，她點了一份勁辣雞腿堡套餐，搭配中杯可樂、大薯，總共140元，且只附一杯中杯飲料，但若使用「甜心卡」優惠，原本套餐的主食72元，加上大包薯條和大杯可樂共55元，全部也只要127元，省下13元，令他驚呼「麥當勞的套餐根本沒有比較便宜」，還稱它是「驚人的秘密」。

▲▼網友發現在麥當勞點套餐反而比較貴。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出吸引不少網友留言回應，「懶得思考的我還是選擇買套餐，點餐方便快速啊」、「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的，懶得動腦就多花一點錢而已，市面上很多set都是這樣啊，看似划算而且包山包海，事實上沒比較划算還多點了不想吃的」、「點套餐，是為了讓你有app送東西的～『買任一超值全餐送OOO』」。

貼文更釣出麥當勞前員工證實此消息，「對喔，我以前做麥當勞就發現了，然後一直叫我朋友這樣點，但我覺得也沒錯啊，因為有買甜心卡多點優惠是對的，畢竟你就是多花了30幾塊買一張卡啊，沒買卡的人就是照常點＝多花一點錢。」

此外，也有網友分享更優惠的點餐方法，「套餐一直都是最貴低，甜心卡配1+1才是王道」、「我都甜心卡配1＋1，不喜歡麥當勞的漢堡所以套餐不吸引我」、「1+1牛肉堡+玉米濃湯，甜心卡大薯+檸檬紅，這樣只要105」。