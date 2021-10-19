小玉籌不到錢「交保金降20萬」　網酸：還能殺價？成功關鍵曝光

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）爆出換臉賣謎片非法牟利，檢方訊後諭令50萬元交保；不過，小玉因籌不出50萬元交保金，所以金額調降為30萬元，目前已經交保。就有網友不解，交不出錢就該繼續待在牢裡，為何可以調為30萬元？貼文一出，立刻引發熱議。

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片，親友陪同交保。（圖／記者黃彥傑攝）

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小玉等人涉嫌使用建模軟體，將女星、網紅、民代等人的臉換到AV女優身上，並於網路上販售影片，藉此獲利超過千萬元。本站昨（18）日報導《小玉籌不出50萬交保金！降為30萬 交保畫面曝光》，檢方訊後諭令50萬元交保，但小玉因籌不出，所以交保金額調為30萬元，目前小玉已交保，於昨晚9點50分離開新北地檢署。

消息曝光後，不少網友都在《ETtoday星光雲》底下留言表示，「這個還有打折喔」、「交保金也可以降？是菜市場在喊價喔」、「周年慶打8折嗎」、「原來交保金可以殺價，懂了」、「交保金憑什麼可以降」、「是在菜市場嗎？還可以殺價」。

也有網友在Dcard上，以「等等所以小玉真的30萬交保嗎」為題發文，提到本來檢方訊後諭令50萬元交保，為什麼可以因為籌不出錢就變30萬元？交不出錢就該乖乖待在牢裡面，以為是菜市場在殺價嗎？

不過，底下就有不少網友回應，「交保只是讓人可以在外面自由的等待法院開庭審判，並不是繳了錢就無罪釋放」、「法官認為沒有串供、滅證、逃亡可能就是放人，那筆錢只是一個保險而已，所以認為可以交保的話，繳不出錢確實可能降價」、「你到底懂不懂交保」、「交保而已又還沒正式開庭」。

據了解，交保就是要求犯罪嫌疑人付保證金來代替羈押，以確定之後可以順利進行追訴、審判及執行。交保只是要確定犯罪嫌疑人不要亂跑，若之後都很配合法院，該筆錢將會全數退還，反之則會沒收。

此外，交保金的多寡是以案情輕重、嫌疑人態度及其資產來當標準，主要是為了達到嚇阻效果，若真的付不出來，也可能以其他方式來替代，像是限制出境、交由親友看管等。