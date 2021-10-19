扮「魷魚遊戲」紅兵挑戰六福村！一躺地聽見「啪啪」聲...秒噴1萬5

▲有大學生扮成「魷魚遊戲」的角色，挑戰六福村。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者黃品臻／綜合報導

萬聖節將至，全台各大樂園紛紛推出萬聖節活動。就有一名男大生和同學扮成夯劇《魷魚遊戲》中的紅兵，去六福村玩，沒想到合照環節中的一個「躺地」動作，竟讓他當場直接損失1萬5千元，無奈哭喊「是水逆嗎？」

一名網友在Dcard以「去六福村躺了一下 損失一萬五」為題發文，表示近日和大學同學一起去六福村玩，因為最近有萬聖節活動，只要有變裝70%以上，就能享有門票399元的優惠，於是原PO一行人裝扮成夯劇《魷魚遊戲》裡的紅兵角色。

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入園後一路上都有遇到路人要求合照，原PO還跟一個弟弟玩了起來，「讓他拿槍指著我，我就在地板上假死」。沒想到就在躺下的一瞬間，原PO放在造型服裝後面口袋的iPhone 12 pro竟碎了。

▲▼沒想到在與路人合照時，放在後口袋的iPhone 12 pro碎了。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，本月1號下訂了iPhone 13 pro max，而原本使用的iPhone 12 pro可以用舊機換新機折抵掉19,500元，等於是兩萬初就可以換到大螢幕的13，但六福村的這一裂，讓折抵金額瞬間掉到僅剩4,875元，硬生生損失了將近1萬五千元，欲哭無淚。

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「真的要去報名魷魚遊戲了」、「我真的不敢拿裸機…一天可以摔三次的我」、「你用你的12 pro換到這個小弟弟的童年回憶，說不定他以後的日子會常常提起你這個大哥哥」、「大哥，還是要裝殼欸～別換啦，再拼兩年，換15實在點」、「至少不是拿到13時摔破」、「拿裸機的都是勇者欸」。