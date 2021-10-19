海底撈點「燕麥奶湯底」超驚豔！　常客推爆：喝一次愛上

▲9月份推出的新湯底「燕麥奶」。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到海底撈用餐，好奇嘗試新口味「燕麥奶」湯底，沒想到一吃愛上，發文大推「很愛牛奶鍋的人推薦點這個，不用怕踩雷。」對此，許多吃過的人也給予高評價，直呼「真的要變成海底撈的必點了」、「上個月去吃以後，一直念念不忘」。

女網友在Dcard提到，近期海底撈出了一款新的鍋底「燕麥奶」，雖然觀望很久，但因沒有爬到文，所以上周末去吃時不敢點，「後來就覺得，每次都吃一樣的有點無趣，於是隔天原班人馬又到海底撈報到，並果斷選擇燕麥奶鍋！」

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▲海底撈火鍋受到很多人的喜愛。（圖／記者黃士原攝）

她表示，自己選擇加濃，而湯底加的橘色條狀物是蟲草花，「其實喝起來就跟牛奶鍋一樣，鹹香鹹香，如果要比較的話，我覺得跟加分的牛奶鍋很像。」

原po還說，她和男友一致認為，燕麥奶鍋煮青菜超好吃，尤其是小白菜，整個超搭。對此，不少吃過的網友也大推表示，「喝一次就愛上」、「很好喝，今天去吃好開心」、「加南瓜很讚」、「超好喝！超愛！現在去吃海底撈必點，甚至為了想喝湯去吃，燕麥奶鍋yyds」、「燕麥奶的超好吃！我媽一吃直接愛上，真的要變成海底撈的必點了哈哈哈哈，而且吃到最後也不膩」、「煮肉超好吃」。