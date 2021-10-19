黨內不滿側翼行徑！傳「反遭柯文哲怒捶桌」？　北市府：放大解讀

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為2022年九合一選舉，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲被爆出，近日有意重啟LINE官方帳號，但9月底與市府、民眾黨幕僚開會討論時，卻在會議桌上震怒捶桌，也意外讓柯營內對特定柯粉側翼的不滿浮上檯面。有參與此場會議的台北市政府發言人陳智菡19日回應，要譴責這種爆料文化，柯文哲有很多友人會提供一些訊息，都是正常狀況。

《鏡週刊》報導，柯文哲近日有意重啟LINE官方帳號，佈局2022年九合一大選，因此9月底與市府、民眾黨幕僚開會討論經營方向，與會者包括台北市政府市長室幕僚謝泊泓和許芷瑜、台北市政府發言人陳智菡、民眾黨立委蔡壁如、副秘書長陳建璋、文宣創意部主任柯昱安、民眾黨不分區提名人吳靜怡等人。

據傳，會議當中柯文哲提及LINE帳號管理權限交接時，吳靜怡直批，不要亂抹黑、散佈謠言，且不要用不專業的人說法抹黑專業人士，使柯文哲聽聞後勃然大怒捶桌，甚至大吼、要求蔡壁如處理一下；而關於吳靜怡會開砲，疑似是因為有柯粉側翼散播，吳靜怡掌握柯文哲LINE帳號管理權，還拒絕交出帳號等謠言。

對此，陳智菡19日上午回應，當天大家討論滿熱烈的，但有些人確實比較激動，不過整場算是滿平和，有些人可能想表達一些事，所以比較有情緒、激動發言，屬於個人行為，而會議結論也是滿平和的結果，無論是市府或黨，都很尊重大家的發言，會議中難免有個人表述，是很正常的狀況。

針對柯文哲被質疑放任側翼攻擊自己人，陳智菡說，「完全沒有這樣的狀況，對於這種放話予以譴責。」原本會議是在討論LINE帳號，結果變相討論側翼攻擊、柯文哲放任，真的要譴責這種爆料文化；柯文哲有很多友人或粉絲會提供一些訊息，這都是很正常的狀況，有心人士把它曲解成側翼放話，或是說黨內鬥爭，都是放大解讀。

最後，被問到柯文哲LINE何時會重啟？陳智菡表示，還沒有確定，因為LINE重啟需要一筆經費，目前不太確定什麼時候會重啟。