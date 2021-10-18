風雨無阻？涂淑芳曾稱「颳風下雨是自然面貌」　鍾沛君質疑辦學理念

▲虎豹潭溪水暴漲沖走6人，社團負責人涂淑芳由律師陪同到案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者袁茵／台北報導

「天大地方自然文化有限公司」主辦的「大方自然體驗」16日率領31名家長、學生到新北市雙溪區虎豹潭遊玩，發生4死2失蹤的落水意外。台北市議員鍾沛君提及，該公司創辦人涂淑芳接受媒體採訪時稱，體驗自然班是「風雨無阻」，使鍾沛君質疑辦學理念有問題，應訂定登山活動定型化契約。

鍾沛君18日於北市議會教育部門質詢時提及，根據教育部「登山活動應注意事項」第4條3項規定，從事登山活動前，依中央氣象局所發布登山山域氣象、風力、累積雨量及其他情形，採取應變措施，其可判斷將有驟雨、大雨、間歇性陣雨、持續性降雨、降雪、強降雪、結冰、強風、颱風或其他有安全疑慮情形者，應取消活動。

▲台北市議員鍾沛君。（資料圖／記者湯興漢攝）

但鍾沛君發現，「天大地方自然文化有限公司」創辦人涂淑芳過去接受媒體採訪時指出，體驗自然班可是「風雨無阻」，只要不是颱風直擊，一切都可正常舉行，「不論是大太陽或颳風下雨，都是自然的面貌，誰說下雨天就得乖乖待在家」、「事後問起來，孩子們記憶最深刻的，都是在雨天裡的體驗」。

鍾沛君認為，此意外會發生，很大原因是中央立法怠惰，教育部曾於2019年討論，想將高中以下學校參加營隊，應定型化契約記載與跟不記載事項，然而提出至今都未有進度。

鍾沛君表示，而行政院消保處2020年10月12日會議結論，「請登山活動目的事業主管機關，即教育部體育署研議訂定登山活動定型化契約，應記載及不得記載事項，待法制程序完備後，依據《消費者保護法》第17條規定，報請政院辦理核定事宜」，但至今仍屬草案，既然中央尚未定案，地方政府也應著手規劃定型化契約，讓北市辦理的活動能受到規範。

對此，北市法務局回應，消保法規定，定型化契約應記載及不得記載事項，訂定權責是在中央主管機關。

另外，台北市議員汪志冰也詢問，市府除了慰問家屬外有無其他作為？台北市教育局長曾燦金回應，不幸罹難學生有根據「學生團體平安保險」理賠100萬元，北市已聯繫保險公司盡快協助發放。

而北市教育局事後補充說明，北市教育局每年有編列預算，針對不幸罹難的學生發放身故慰問金10萬元，因此每名罹難學生家屬可獲共110萬元保險給付和慰問金。

▼台北市議員汪志冰。（資料圖／記者林敬旻攝）