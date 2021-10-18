北市家長會年捐逾6000萬元　王欣儀：勿讓家長變「學校提款機」

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王欣儀18日於台北市議會教育部門質詢時提出，北市各級學校「家長會」一年總捐助金額超過6000多萬元，儼然成為許多學校的小金庫，甚至是提款機，要求教育局應針對家長會捐助項目範疇訂定規範，且應該由教育局編列預算支出，就不應由家長會買單。

王欣儀指出，有些家長會反映，學校校務經費部份靠校內募款或家長會捐款，雖因目前規範家長會募款必須是「自由樂捐」，但某些學校卻會「編列預算」請家長會贊助，金額若太大，家長會長受不了還得跟校方協議，經學校同意後才刪除若干。

依據「北市中小學校學生家長會設置自治條例」，各級學校家長會的任務為參與班級教育事務、學校推展教育並提供改進建議事項、協助學校處理重大偶發事件及學校、教師、學生、家長間之爭議，以及協助辦理親職教育及親師活動促進家長之成長及親師合作關係等，但並未包含須支應校務經費。

王欣儀調閱109學年度台北市各級學校家長會捐贈清冊，其中捐助大項就是影響學生受教權益的「冷氣」購置經費，近一年光是購置冷氣的費用就高達2467萬元，佔全年家長會捐助總額的4成，學校冷氣維修、保養費也仰賴家長會捐款，且原由教育局預算補助的經濟弱勢地區學校及弱勢學生冷氣電費補助，卻有學校是由家長會捐助。

王欣儀表示，如此高昂冷氣機設置經費年年由每間學校家長會來負擔，北市府分毫未出，卻時時不忘大外宣，發布新聞表示今年會完成校校普通班教室裝設冷氣，但裡面沒有任何一台冷氣是用市府預算購置的，教育局卻直接「割稻尾」。

對此，北市教育局長曾燦金回應，年底校校有冷氣是由中央及地方政府共同分擔經費，未來學校汰換冷氣相關經費也將由市府自行籌措，同時也會向中央反映應持續予以補助。

另外，王欣儀發現許多有疑義的捐助項目，理應由「公務預算」支出的校務經費卻由家長會捐助，包括防疫相關的必須物資，例如防疫隔板、酒精、口罩，中央已有補助，不足額的部份也應用災準金、二備金或從新冠肺炎捐款支應，但卻有45所學校是由家長會負擔。

曾燦金表示，會召開專案會議，並找北市4個學層家長聯合會一起來參與討論，針對學校樂捐項目訂出範疇。會後，北市教育局副局長陳素慧受訪時指出，各校校務預算可自由添購防疫物資，家長會所捐贈物資，多為校方與家長合意溝通結果。