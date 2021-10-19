陳時中認可接種國藥、科興可註記　「怎麼承認還要另外研究」

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心10月初函文各地方衛生局，民眾在國外接種獲世衛組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL）的6款疫苗，就可在疫苗接種小黃卡上載明接種紀錄。對此，衛福部長陳時中19日證實，這只是一個事實的認定，「但對於怎麼承認，還要另外再研究」。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



根據媒體報導，指揮中心10月初已函文各地方衛生局，民眾在國外只要是接種獲世衛組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL）的6款疫苗，包括國藥、科興、嬌生、莫德納、BNT、AZ等，返台後將毋須再追加接種，並可至各地方衛生局進行登錄，於疫苗接種小黃卡上載明接種紀錄。

行政院長蘇貞昌19日上午率領相關部會首長，赴立法院列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。陳時中會前受訪時表示，如果將來有這樣的登記，只是對一個事實的認定，「就是有這種打或這樣的疫苗」，但是對於怎麼樣承認，還要另外再研究。

對於春節假期華僑回國，打完兩劑疫苗之後，是否可比照機組員「5+9」的檢疫措施，陳時中則說，「這個還要再研究」，思考的重點是，有大量從國外回來的人，基本上還是要考慮台灣自己的抵抗能力，亦即疫苗施打情況與社區防禦等，大家有沒有遵守戴口罩的規定。

陳時中強調，機組員是因應整個國家經濟上的需要，人數相對的少，範圍也是可控，這兩個思考的點不一樣。

此外，台北市副市長蔡炳坤日前向中央建言，不要「急就章」累垮醫護人員，台北市一周打了20幾萬劑疫苗，「不要突然2周有60萬劑進來，地方政府很為難」。

對此，陳時中說明，現在中央政府也積極協助，已經請相關單位安排公務的施打點，23日起也準備了4萬5000人次的施打量能，希望可以讓更多的人打到疫苗。

針對台北市長柯文哲18日表示，贊成維持連續性微解封，開放混打只要中央想好就好，至於打高端疫苗想出國的人，除依照個別國家規定之外，「其他辦法去問陳時中」，陳時中則說，「當然我們要再和美國持續溝通，目前還沒有完全定案」。