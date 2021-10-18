北市女持刀攻擊、挖眼鄰居　衛生局：待醫評估是否「強制住院」

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

屏東日前發生挖眼案引發社會恐慌，沒想到台北市15日也發生類似案件，且同樣是為提醒對方戴口罩，進而發生暴力衝突，被害人甚至遭到美工刀劃傷。台北市議員徐巧芯18日要求北市府針對類似案件，討論如何修補社會安全網。

警方調查，此案發生於10月15日上午10時25分，北市中山區一名王姓女子15日搭乘住家電梯時，提醒一名陳姓女子搭電梯要戴口罩，結果遭到對方持美工刀攻擊、挖眼等衝突，警方接獲報案後立即前往現場制止，並對傷者施以送醫救護。

▲居住於台北市中山區的王女提醒鄰居陳女戴口罩，結果遭到對方持美工刀攻擊和挖眼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

面對台北市中山區也發生挖眼案，徐巧芯18日於台北市議會教育部門質詢時表示，雖然此案並未像屏東事件，造成一樣的傷害，但是否仍有挖眼行為？台北市警察局中山分局回應，被害人自稱有被挖眼，但現場傷勢仍以美工刀為主。

針對陳女已被強制送往北投國軍醫院，台北市衛生局心理衛生科長曾光佩指出，北市府會盡力協助後續有關社會安全網的橫向聯繫，例如醫療方面的協助；目前有立即請醫生到場協助評估，而陳女本身也願意到醫院；衛生局未來也會在醫療方面提供相關協助，包括確認陳女是否真的有精神狀況，以及要不要做一些強制性作為，這部分留待醫生後續醫療專案評估。

徐巧芯提及，屏東發生挖眼案後，外界很擔心出現模仿效應，提醒北市府要了解，在疫情這段時間，有無發生其他民眾因提醒對方戴口罩，進而被攻擊事件？並思考如何修補社會安全網。

事後，曾光佩受訪時補充，強制性作為是由醫院向中央提出，在專業判斷上有精神疾病強制住院需要，就會提交文件給中央審查，由中央審查會就文件、個案會談決定有無治病需要，以及是否需要強制住院，倘若申請通過，便會告知醫院可依據《精神衛生法》42條強制住院。